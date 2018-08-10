Более половины жителей Башкирии доверяют Рустэму Хамитову

СЕГОДНЯ 07:51 2018-08-10T08:10:11+03:00

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Согласно аналитике всероссийского центра изучения общественного мнения, действия Рустэма Хамитова поддерживает 61% населения Башкирии.

НАРОД ОДОБРЯЕТ

В целом, ситуация в регионе оценивается неоднозначно. Дело в том, что общим положением дел в Башкирии довольны лишь 50% процентов опрошенных. Недовольными остались целых 46%.

Одновременно с этим 61% опрошенных все же доверяют главе Башкирии и одобряют его действия. 26% участников опроса заявили, что недовольны политикой Рустэма Хамитова.

Каждый второй опрошенный житель республики намерен участвовать в предстоящих выборах в парламент Башкирии. 29% человек из этого числа заявили, что «обязательно примут участие в голосовании», 21% - «скорее всего примут».

Большинство опрошенных оценивают межрелигиозные и межнациональные отношения в республике как «бесконфликтные и доброжелательные».

НЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что после парламентских выборов глава Башкирии может лишиться своей должности.

Такого мнения придерживаются специалисты фонда «Петербургская политика». Сотрудники исследовательского центра составили «рейтинг ротации губернаторов», в котором говорится, что Рустэм Хамитов может потерять кресло главы региона.

- Залповые перестановки приносили федеральной власти очевидное эмоциональное удовлетворение. Наиболее большое внимание будет уделяться регионам, у глав которых в 2019 году заканчивается срок полномочий, - отмечают эксперты.

Представители башкирской политической контрэлиты, в свою очередь, предполагают, что нынешний глава региона может оказаться между федеральными молотом и наковальней.

По их мнению, центр может «пожертвовать» Рустэмом Хамитовым из-за отсутствия с его стороны реагирования на громкие изменения в федеральном законодательстве. К тому же, в регионе за последний месяц прошли уже несколько митингов недовольных этими изменениями.

Примечательно, что парламентские партии используют эту тему как инструмент для борьбы за голоса на предстоящих выборах. Определенная логика в этой идее оппозиции есть, но назвать ее достоверной, безусловно, нельзя.

Среди позитивных факторов для Рустэма Хамитова эксперты фонда «Петербургская политика» в этом месяце отмечают открытие бельского моста, получение регионом федерального займа для модернизации уфимского завода «Гидравлика» и встречу главы Башкирии с министром сельского хозяйства страны.

Негативными для региона событиями назвали домашний арест чиновника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы, голодовки дольщиков и увольнение организатора забастовки медиков в столице. К тому же, напряженность создает неопределнность вокруг вокруг природоохранного статуса башкирских шиханов.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

ДМИТРИЙ МИХАЙЛИЧЕНКО:

- Показатели ВЦИОМ отражают общероссийскую тенденцию, которая заключается в росте социального недовольства. Это вызвано, прежде всего, невысокими темпами развития экономики, а также непопулярными инициативами правительства. Рост социального недовольства идет за счет, прежде всего пенсионеров и, отчасти, молодежи, которая зачастую не видит перспектив развития в регионах.

Рейтинг доверия населения Рустэму Хамитову достаточно высокий. При этом, опять-таки нужно учитывать, что непопулярные решения федерального правительства в перспективе всего 2018 году будут оказывать негативное влияние на доверие населения властям различного уровня по всей стране.

На мой взгляд, приведенные ВЦИОМ данные об уровне межнационального согласия в республике соответствует действительности. Тем не менее, нужно учитывать, что какой-либо экстрафактор способен одномоментно и резко ухудшить ситуацию.

НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВ:

- Результаты социологического опроса, опубликованные ВЦИОМ, в целом, кореллируют с теми данными, которые озвучиваются республиканскими социологами. Высокий уровень доверия к главе региона объясняется, на мой взгляд, двумя основными причинами.

Во-первых, ситуация в республике достаточно стабильна, как в социально-экономическом, так и в политическом плане.

Во-вторых, у населения доминирует подданнический тип политической культуры, для которого вообще нетипично критическое отношение к первому лицу.

Думаю, что уровень доверия к политическим институтам будет существенно ниже уровня доверия к политическому лидеру.