2018-08-10T07:49:43+03:00
Общество

Спокойная Башкирия: в регионе снизилось количество зарегистрированных правонарушений

Аналитики прокуратуры рассказали о состоянии преступности в регионе
Рустем АХУНОВ
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Жителям республики становится спокойнее житьЖителям республики становится спокойнее житьФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние полгода в Башкирии в два раза снизилось количество зарегистрированных преступлений.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

Так, по данным Генеральной прокуратуры России количество вновь зарегистрированных преступлений в Башкирии за последние полгода сократились в два раза. Как сообщает надзорное ведомство, за шесть месяцев стражи порядка зафиксировали 29 тысяч правонарушений. Любопытно, что 2018 год оказался самым спокойным для жителей республики за последние восемь лет.

По традиции больше всего в республике происходит преступлений небольшой степени тяжести. Самый банальный пример – кража без отягчающих обстоятельств: украл из магазина продукты питания или недорогую технику. Таких правонарушений стражи порядка зафиксировали 14,3 тысячи.

На втором месте по популярности - преступления средней степени тяжести. В эту категорию попадают более жесткие злодеяния, которые были совершенны умышленно. Тут чаще всего встречаются грабежи или избиения с причинением среднего вреда здоровья. Таких преступлений за полгода в республике зарегистрировано почти девять тысяч.

Третье место занимают тяжкие преступления. Согласно букве закона, они совершаются исключительно в умышленной форме – случаев неосторожности в них нет. За такие правонарушения преступников отправляют в тюрьму на срок до десяти лет. Самый распространенный пример – преднамеренное убийство. За последние шесть месяцев в Башкирии зарегистрировали 4,1 тысячи таких правонарушений.

Наконец, меньше всего в республике зафиксировано особо тяжких преступлений. От одних примеров становится не по себе – убийства и изнасилования несовершеннолетних, похищение человека. Как правило, виновных по таким статьям приговаривают не менее чем к десяти годам заключения. За шесть месяцев на территории Башкирии зарегистрировано 1,5 тысячи таких правонарушений.

В этот же период в суд стражи порядка направили 14 тысяч уголовных дел всех степеней тяжести. Нераскрытыми остаются 11,7 тысяч дел.

НЕТРЕЗВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

К сожалению, большая часть правонарушений в нашей стране совершается на пьяную голову. В этом Башкирия не отстает от всероссийского «тренда». За шесть месяцев правоохранители предварительно расследовали 7,8 тысячи преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период времени сыщики раскрыли 629 преступлений, совершенных под действием наркотиков.

«Спрос» вызывает предложение. В случае с запрещенными веществами их распространение влечет уголовную ответственность. Так, за шесть месяцев в регионе их зарегистрировали почти три тысячи.

ГДЕ СОВЕРШАЮТСЯ?

По количеству зарегистрированных преступлений мы обогнали соседей из Татарстана. Тут за период с января по июль зарегистрировали всего 20 тысяч уголовных правонарушений. В соседних Нижегородской, Самарской областях и Пермском крае результат примерно такой же. Но здесь следует учитывать, что в Башкирии проживают порядка четырех миллионов человек – в Приволжском федеральном округе мы лидируем по количеству населения.

Самыми криминальными соседями республики оказались Свердловская и Челябинская области – 27 и 31 тысячи преступлений соответственно.

По данным уже башкирской прокуратуры, в Уфе зарегистрировали около десяти тысяч преступлений. И самым бандитским районом признана вовсе не Черниковка! Согласно статистике, больше всего фактов правонарушений случилось в Кировском районе – 1957. На втором месте – Октябрьский с 1816 зарегистрированными преступлениями. Замыкает тройку Калининский район – 1745 правонарушений. Следом идут Советский, Орджоникидзевский, Ленинский и Демский районы башкирской столицы.

Самыми опасными городами республики оказались Стерлитамак, Салават, Туймазы, Нефтекамск и Октябрьский.

Из районов республики самыми активными на преступные действия оказались жители Уфимского, Иглинского, Чишминского, Абзелиловского и Альшеевского районов республики.

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