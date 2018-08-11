2018-08-11T20:38:45+03:00
Общество

«Я уже все морги обошла»: в Башкирии родители ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

К поискам экстренно подключились волонтеры и полиция
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Стерлитамаке без вести пропал четырехлетний Александр Андреев. Как рассказывают родители, мальчика со двора увел какой-то взрослый мальчишка. Последний раз пропавшего видели на улице Элеваторной 10 августа в 20:30 по уфимскому времени.

«Я уже не знаю, что делать, - в слезах рассказывает мама мальчика, Ольга. – Вчера ночью обошли весь город. И в моргах во всех уже была, больницах, озерах, его нигде нет. Что это был за мальчик, с которым он ушел, никто не знает. Он маленький у меня, вообще никогда от дома не отходил. Всегда тут во дворе бегал ».

Женщина утверждает, что мальчик ждал ее во дворе и просто не мог никуда уйти самостоятельно.

«Я зарплату получила и пообещала ему, что мы сходим в магазин. У меня еще полуторагодовалый ребенок есть, младший брат Сашки. Его нужно было покормить и одеть, после чего пошли бы вместе».

Родители в настоящий момент не находят себе места.

«Он всегда бегал по двору и кричал ‘’Мама, мама!’’, - продолжает рассказывать мама пропавшего. – Ну не мог он сам просто так взять и уйти, больше суток уже прошло. Мы подключили волонтеров, написали заявление в полицию, муж сегодня будет всю ночь искать мальчика с добровольцами. Вчера от шока мы самостоятельно бегали по улицам, в полицию пришли только сегодня. В день пропажи с утра у него еще была небольшая температура, мы сбили ее лекарствами. Я со вчерашнего вечера только плачу и плачу. Сынок, найдись пожалуйста поскорее».

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Андреева, огромная просьба обратиться по телефонам 02 или 89869764508.

Приметы: был одет в голубые джинсы, зеленую футболку с рисунком, синие кеды и серая кофта.

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