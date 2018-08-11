Уфимская афиша на выходные 11 и 12 августа: фестивали, концерты и шоу

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-11T10:16:55+03:00

В выходные в Уфе большой выбор развлечений на любой вкус - от фестивалей до камерных концертов на открытых площадках Фото: Марат МУЛЮКОВ

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НА ФЕСТИВАЛЬ

11 августа парк культуры и отдыха " Первомайский" (ул. Машиностроителей,17 ) приглашает на фестиваль водных фонариков - одно из самых завораживающих событий лета. В этом году фестиваль пройдет в 300 российских городах и уфимцы тоже смогут насладиться необычным зрелищем, когда на воду одновременно будут спущены сотни фонариков с зажжёнными свечками внутри. Отпуская фонарик, принято загадывать желание, которое, как гласит поверье, обязательно сбудется. Принять участие во флешмобе сможет любой желающий. Сами фонарики можно будет приобрести прямо на площадке по цене 300 рублей за две штуки.

Сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий - не единственное развлечение этого вечера. Зрителей также ждет большая развлекательная программа: огненно-пиротехническое шоу и выступление музыкантов - скрипачей и саксофонистов. (6+)

Начало в 21.00

Вход свободный.

11 и 12 августа в РК "Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19) пройдет масштабный фестиваль "Ufa Tatto Fest", на который соберутся мастера тату не только со всей республики, но и из других регионов страны. Любители украшать свое тело различными картинками получат уникальную возможность посмотреть, как работают профессионалы. А все желающие смогут сделать себе самые разные татуировки - черно-белые, цветные и графические. В программе фестиваля также конкурс на лучшую татуировку, сделанную на фестивале. (18+)

Начало в 13.00

Цена билетов: 100 руб.

12 августа в парке "Первомайский" (ул. Машиностроителей, 17) пройдут еще два фестиваля.

Днем гостей ждут на традиционный фестиваль красок, а вечером - на фестиваль "Волшебных шаров", который обещает стать не менее завораживающим, чем субботний фестиваль водных фонариков. Сотни светящихся шаров, световое шоу и живая классическая музыка создадут по-настоящему сказочную атмосферу . Пакетики со специальной краской по цене 150 рублей можно приобрести на месте, также, как и светящиеся шары, которые стоят 400 рублей за штуку.(6+)

Начало: фестиваль красок - 14.00, фестиваль волшебных фонариком - 21.00

Вход свободный.

НА КОНЦЕРТ

11 августа в Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 8) выступают инструменталлисты из Франции - Аlain Blesing ( Ален Блесинг ) и Claudie Boucau ( Клоди Буко). Музыканты - не просто прекрасно сыгранная пара, а семейный дуэт, на протяжении уже многих лет создающий необычную музыку. Кто-то из уфимской публики, наверняка, вспомнит их по фестивалю "МузЭнергоТур", который уже трижды приезжал в башкирскую столицу. И ни один из трех раз не обходился без этой французской пары. Ален Блесинг начинал еще в 70-х годах, играя в составе групп такого направления, как прог-рок - "Eskaton", "Fochn" и "Arsenal". Позднее он всерьез увлекся джазом, к которому присоединился прогрессивный рок и этническая музыка. Основной чертой Алена Блезинга как является перфекционизм в извлечении звука. Клоди Буко - одна из немногих, кто одинаково хорошо владеет сразу тремя разновидностями флейт - сопрано, альт и бас. Но одними флейтами гостья из Франции не ограничивается. Она также играет на индийской флейте бандури и западноафриканской флейте народа фульбе.

Репертуар артистки очень разнообразен - от классики джаза до этнической музыки. В Уфе французский дуэт представит большую, разнообразную программу, в которую войдут как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции и, конечно, спонтанные импровизации, на которые музыканты большие мастера. К ним присоединяться постоянные резиденты клуба: Руслан Воротников ( электроорган, рояль), Роман Аксенов ( бас-гитара), Вячеслав Шумилов ( ударные). (16+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 500 руб.

Любителям скоротать вечер на городских улицах стоит заглянуть в эти выходные на Площадь двух фонтанов ( площадка за рестораном "Music Hall 27, ул. Кирова, 27 ). 11 августа здесь можно будет послушать выступление уфимского акустического трио " El' Acoustica". Это очень ритмичный музыкальный проект , в составе которого Эльвира Тутаева, Андрей Кузнецов и Сергей Косых.(12+)

Начало в 19.00

Вход свободный.

В ресторане "Максимилианс" (ул. Менделеева, 137) 11 и 12 августа выступают резиденты заведения - казанская кавер-группа "Ярый Band", исполняющая поп-хиты всемирно известных групп.(18+)

Начало в 22.00

Цена билетов: 200 руб.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

12 августа Уфимский планетарий (пр. Октября, 79/2 ) приглашает на премьеру новой полнокупольной цифровой программы " Все мы пришельцы" ( Великобритания ) от создателей таких популярных программ, как " Астронавты" и " Все мы астронавты ". Созданная на студии "NSC Creativ" при непосредственном участии британских астронавтов, программа отправляет зрителей в увлекательное путешествие в неизведанные глубины Вселенной в поисках возможных форм жизни. (12+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 200-250 руб.

12 августа в интерактивном музее "Интеллектус" (ТЦ "Южный полюс", ул. Софьи Перовской, 52/2) покажут научно-познавательную программу "Наука для малышей", специально разработанную для детей в возрасте от трех до семи лет. В доступной, игровой форме ребят познакомят с основами физики и химии, а также проведут экскурсию по музею и расскажут о каждом экспонате. Стоимость билета включает посещение одного ребенка в сопровождении взрослого. (3+)

Начало в 12.00.

Цена билетов: 350 руб.