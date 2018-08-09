Терпкое послевкусие: «Уфа» выиграла, но пропустила ненужный гол

СЕГОДНЯ 22:36 2018-08-09T22:41:15+03:00

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Безусловно, в «Уфе» настраивались решить все вопросы уже в первом матче третьего квалификационного раунда. Соперник, мягко говоря, не самый грозный, а календарь, наоборот, сложный. Поэтому задачи нужно решать как можно скорее, чтобы по возможности сэкономить силы.

К сожалению, планам не суждено было сбыться. «Прогрес» достаточно ожидаемо оказался крепкой и выученной командой. Атакующий потенциал «Уфы» заметно превосходил возможности европейских гостей, однако стоило немного расслабиться, как хозяева получили увесистую пощечину. Теперь развязка противостояния зависла в воздухе.

АКЦЕНТ НА ПЕРВЫЕ МИНУТЫ

Футболисты Сергея Томарова решили совершенно не тратить времени на разведку. Видимо, соперник был изучен настолько хорошо, что его решили брать тараном с самого старта. Слай, Обляков и Ванек моментально навалились на владения Флаусса. Гости от такого напора еле отбивались.

План, в целом, понятен. Если бы «Уфа» забила, то в реальность воплощался тот сценарий, что был с махачкалинским «Анжи» тремя днями ранее. Но достаточно неожиданно люксембургский клуб, несмотря на свой статус, оказался достаточно крепким коллективом, который готов держать удар даже в трудных ситуациях. Особо стоит похвалить вратаря и центральных защитников.

«Прогрес» оказался очень неуступчивымФото: Рустем АХУНОВ

Хозяевам гола пришлось ожидать чуть ли не целый тайм. И то, во многом помогла удача. Обляков выдал навес с правого фланга, Карп сложную передачу принял на самой лицевой, а дальше выдал шикарный пас на Слая. Нигерийцу оставалось просто попасть головой в пустой створ с полуметра. Естественно, он попал – 1:0.

После пропущенного гола «Прогрес» попытался взорваться. Даже удалось создать подобие опасного момента после удара головой Карапетяна, но в целом все эти атакующие действия контролировались тройкой центральных защитников и лично Беленовым.

Карп во время первого гола, как показалось, сыграл рукойФото: Рустем АХУНОВ

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

После первого тайма казалось, что «Уфа» полностью контролирует ход игры и переживать за результат вообще не стоит. Подтвердило это чувство 63-я минута, когда на левом фланге взорвался Слай, накрутил соперника, вышел с угла к воротам и отдал точный пас на свободного Облякова, которому оставалось только забивать в пустые – 2:0.

«Молодцы! Молодцы!» - кричали трибуны.

А над стадионом в это время заморосил дождь, который спустя пару минут превратился в настоящий ливень. Для «Прогреса» играть в такую погоду было крайне непривычно, плюс и к газону приходилось привыкать заново.

Несмотря ни на что, удалось забить два голаФото: Рустем АХУНОВ

Но тем удивительнее, что происходило дальше. По факту «Уфе» нужно было забить третий и решить все вопросы, превратив ответный матч в сущую формальность. Только вот гости из Люксембурга думали иначе.

Хозяева уж чересчур сильно уверовали в свою безнаказанность и, наверное, слегка зазнались. Буквально секундная расслабленность привела к тому, что Карапетян пробивал в упор из убойной позиции. Чудом среагировал Беленов и вытащил мертвецкий мяч.

Но даже выдохнуть защитники не успели, как при следующем же розыгрыше мяч доставили Тиллу, который тут же то ли пробил, то ли навесил – мяч по хитрой траектории влетел точно в дальний угол ворот «Уфы» – 2:1.

Более того, затем все территориальное преимущество полностью перешло на сторону «Прогреса». Гости почувствовали вкус крови и хотели еще покусать записных фаворитов. Башкирские же футболисты потерялись. Что это было? Неопытность, излишняя самоуверенность или нечто совершенно иное – придется разбираться Сергею Томарову. Последняя десятиминутка испортила все впечатление и оставила совершенно неприятное послевкусие. В Люксембурге легче уж точно не будет. И это хорошо, что в этот раз удалось сохранить победный счет.

Сергей Томаров расстроился пропущенному мячуФото: Рустем АХУНОВ

ВСЕ СПРАВЕДЛИВО

Главный тренер «Прогреса» Паоло Амодио не скрывал своего удовлетворения после матча:

- У нас было очень сложное начало матча – «Уфа» сильно давила. Что касается первого гола, то мне кажется, там была игра рукой у Каталина Карпа. Во втором же тайме моя команда показала выдающуюся игру. После 2:0 наши парни собрались и создали гораздо больше моментов, чем было у соперника. Вполне могли сравнять счет, но ничего страшного, мы не расстраиваемся. 2:1 – отличный счет перед ответной встречей.

Наставник «Уфы» Сергей Томаров, в свою очередь, выглядел несколько расстроенным, но признал справедливость итогового результата:

- У нас сегодня получилось два разных тайма. В первом владели преимуществом и создали много опасных моментов, во втором – соперник перестроился и стал играть длинными передачами на своих нападающих. Наверное, «Прогрес» заслужил этот ответный гол, так как провел много атак на наши ворота. На мой взгляд, счет 2:1 полностью отражает характер всего матча.

Ответный матч между соперниками состоится 16 августа в Люксембурге. «Уфу» устроит победа или ничья с любым счетом.