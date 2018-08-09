2018-08-09T18:51:34+03:00
Спорт

Уфа — Прогресс Нидоркорн. Обзор, голы, статистика матча 9 августа 2018 года

Представляем Вашему вниманию обзор матча Уфа — Прогресс Нидоркорн в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков.
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Рустем АХУНОВ
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Первый тайм прошел под полным территориальным преимуществом футболистов «Уфы». Хозяева явно сделали ставку на быстрый гол, однако достичь успеха долго не удавалось. Традиционно в атаке старался Слай. Соперник же сильно прижался к своим воротам.

Во второй тайме характер игры сменился. «Прогрес» развязал контигру, и даже сумел забить важный гостевой гол. Итоговый счет - 2:1.

Итоговый счет и голы

Голы были нужны, это прекрасно понимали хозяева, поэтому к перерыву они активизировались. Преуспел вездесущий Сильвестр Игбун, который откликнулся на пас Карпа – 1:0. «Прогрес» после пропущенного гола несколько сник, и «Уфа» владела колоссальным преимуществом, но больше не забила.

Во втором тайме игра пошла поживее. Сначала забил Обляков, откликнувшись на передачу все того же Игбуна – 2:0. Было добыто комфортное преимущество.

Однако удержать нужный счет не удалось. «Уфа» зазевалась и пропустила гол с дальнего удара Тилла – 2:1.

Лучший игрок

Сильвестр Игбун традиционно выдал потрясающий матч. Ни по движению, ни отдаче к нему совершенно никаких претензий. Нигериец и сам забил гол, и ассистировал Облякову.

Ответная игра состоится через неделю - 16 августа.

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