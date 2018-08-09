Житель Уфы превращает снимки УЗИ в 3D-модели эмбрионов

СЕГОДНЯ 15:33 2018-08-09T15:39:15+03:00

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Уникальный и высокотехнологичный бизнес открыл житель Уфы Иван Гриндин. Он придумал сервис, с помощью которого родители смогут увековечить изображение еще не родившегося ребенка.

Согласно задумке, полученный с помощью ультразвукового исследования снимок эмбриона, печатается на 3D-принтере. В конечном итоге получается небольшая объемная скульптура.

Идею сервиса Ивану Гриндину подсказала его беременная подруга. Женщина переживала за своего будущего ребенка. Чтобы успокоить ее уфимец напечатал снимок УЗИ на 3D-принтере и изготовил статуэтку. Вскоре он решил поставить производство на поток и открыл собственную фирму - Embrio3d.

Как рассказал «РБК-Уфа» сам Иван, сейчас можно заказать три вида 3D-эмбриона. Самый дешевый обойдется родителям в 20 тысяч рублей. Он представляет собой 15-сантиметровую скульптуру на подставке в виде руки. Изготавливается она из гипса белого или телесного цвета или из АБС-пластика. Есть также стеклянный вариант с подсветкой, но стоит он уже 26 тысяч рублей.

Для состоятельных заказчиков доступны модели эмбриона из серебра, золота или платины. На них цена договорная.

Иван Гриндин в беседе с «РБК-Уфа» отметил, что за год существования компания выполнила 30 заказов. При он подчеркнул, что сами модели изготавливаются в Казани, на базе местного технопарка.

-Минимальный чек услуги — весомые деньги для региона, а вот для Москвы и других городов-миллионников цена вполне доступна, они примут продукт лучше, - делится предприниматель.