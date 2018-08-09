«Она в плохом состоянии»: 31-летняя жительница Башкирии борется с тяжелой болезнью

СЕГОДНЯ 17:53 2018-08-09T17:53:16+03:00

Изменить размер текста: A A

31-летняя жительница села Чекмагуш Айгуль Хаертдинова вырастила сына, которому сейчас 12 лет. Она недавно вышла замуж во второй раз и строила большие планы на жизнь. Но все рухнуло в один момент - откуда ни возьмись появилась страшная болезнь. С диагнозом цирроз печени сейчас она лежит в РКБ имени Куватова в Уфе в реанимации.

- На днях Айгуль почувствовала себя очень плохо. Упала, потеряла сознание, перестала узнавать нас, реагировать. Ее экстренно увезли в больницу, где потом, взяв анализы, выявили у нее цирроз, последнюю стадию, - рассказал муж Айгуль, Ринат.

Как рассказал мужчина, проблемы с печенью у женщины начались еще восемь лет назад. Айгуль все время жила на таблетках, но никакого толка от них не было, а поставить правильный диагноз в больнице не могли. Цирроз выявили только после того, как состояние ухудшилось.

Для того, чтобы спасти Айгуль, требуется донор органа – родной или двоюродный человек. Счет идет на минуты, родные очень верят в ее выздоровление.

Одному мужу с навалившимися неприятностями не справится, поэтому он просит помощи. Связаться с ним можно по номеру 89279507875.