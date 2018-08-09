Уфа — Прогресс Нидоркорн 9 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-09T13:20:47+03:00

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ФК «Уфа» и «Прогресс» из люксембургского Нидоркорна сегодня, 9 августа, оспорят путевку в раунд плей-офф Лиги Европы. Первый матч пройдет в столице Башкирии, где местная команда готова показать максимум своих возможностей. Несмотря на то, что отдыхать времени у российских футболистов не было, к еврокубковому матчу они подходят во все оружие.

«Соперник очень боевой. Их средний возраст 25-26 лет, то есть футболисты находятся в самом расцвете сил. “Прогресс» активно играет вперед, много вертикальных передач, борьбы за каждый мяч. Они уже прошли двух довольно непростых соперников в Лиги Европы, нам точно будет нелегко», - рассказал перед матчем главный тренер «Уфы» Сергей Томаров.

Статистика личных встреч Уфа — Прогресс Нидоркорн 9 августа 2018

Соперники ранее между собой никогда не встречались. Для «Уфы» это вообще первый сезон участия в еврокубках, в то время как «Прогресс» участвует уже не первый год, а в прошлом розыгрыше и вовсе выбил грозный шотландский «Глазго Рейнджерс», сотворив настоящую сенсацию.

В нынешней Лиге Европы «Прогресс» последовательно прошел азербайджанскую «Габалу» и венгерский «Гонвед». «Уфа», в свою очередь, прошла словенский «Домжале».

По прогнозам специалистов фаворитом предстоящей встречи является «Уфа».

Трансляция матча Уфа — Прогресс Нидоркорн 9 августа 2018

Трансляция Уфа — Прогресс Нидоркорн 9 августа 2018 года состоится в прямом эфире на Матч-ТВ в 17:00 по московскому времени.