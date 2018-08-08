2018-08-08T13:50:03+03:00
Общество

Юрий Шевчук: «Музыки разной много, хорошей - мало: сейчас изучаю Монеточку и Гречку»

Патриарх отечественного рока признался, что следит за новыми тенденциями в музыке и даже готов помогать молодым музыкантам
Мила КИЯН
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Фото : Юрий Шевчук признался, что следит за творчеством молодых музыкантов и даже готов им помогать. Фото: Марат МУЛЮКОВ. Фото: Юрий Шевчук признался, что следит за творчеством молодых музыкантов и даже готов им помогать. Фото: Марат МУЛЮКОВФото : Юрий Шевчук признался, что следит за творчеством молодых музыкантов и даже готов им помогать. Фото: Марат МУЛЮКОВ. Фото: Юрий Шевчук признался, что следит за творчеством молодых музыкантов и даже готов им помогать. Фото: Марат МУЛЮКОВ
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В первых числах августа группа «ДДТ» выступала на крупнейшем рок-фестивале Белоруссии «Рок за бобров», который прошел на аэродроме «Боровое» под Минском. В фестивале принимали участие несколько российских групп: «Сплин», «Звери», Noize MC и другие, а «ДДТ» стала хэдлайнером, исполнив наряду со старыми хитами несколько песен из недавно вышедшего альбома «Галя ходи».

- Играть старые боевики - это любой может, а нам до сих пор интересно новое играть, что-то там придумывать. Важно, чтобы нам самим было интересно, - признался после концерта Юрий Шевчук в эфире белорусской радиостанции «Sputnik». - Пять-шесть новых песен мы сыграли. Их ведь еще надо научиться играть! Потому что одно дело записать альбом в студии, а другое - научиться играть новые песни на концерте. Нужно чтобы все лишнее отвалилось, осталось главное. Вот научимся играть новые песни, и у нас, наконец-то, будет новая концертная программа.

Во время концерта лидер «ДДТ» обратился к молодым музыкантам, предложив им присылать свои записи на питерскую студию группы, чем немало всех удивил - ветераны рока редко готовы тратить свое время и силы на прослушивание начинающих авторов.

- Просто мало новой музыки я слышу. Мало того, что бы меня поразило, потрясло, - разъяснил Юрий Юлианович свою позицию. - Да, я сказал: «Присылайте, если мне понравится, отвечу». А если не понравится, я не отвечаю. Я не хочу ругаться, резать крылья и мечту молодым музыкантам, но если понравится, мы могли бы помочь. Ну, лично я, есть у меня такая потребность. В свое время на студии «ДДТ» мы записали где-то около сотни альбомов молодых музыкантов. Потом это вылилось в фестиваль «Окно открой», которым занимался наш бывший директор Евгений Мочалов. Он и сейчас этим занимается. А тогда мы провели два фестиваля второй волны ленинградского рока. Вообще, много занимались продвижением молодых групп в свое время. Ну, сейчас у нас сил, наверное, поменьше все-таки. Альбом бы записать хороший, не то, что другим помогать... Ну, а с другой стороны, помогать надо.

Кроме того, как выяснилось, лидер «ДДТ» следит за музыкальными новинками коллег-рокеров и даже знает имена новичков.

- «Сплины» меня порадовали, тоже сыграли несколько новых песен - мы фактически одновременно выпустили новые альбомы. Я много слушаю разной музыки. Если врубить компьютер, то на «Яндекс. Музыка» и других выходит по двадцать-тридцать новых альбомов каждый день. Конечно, я просто физически не успеваю все слушать. Друзья что-то подсказывают, так что слежу, да. Музыки очень много разной и очень мало хорошей, на мой взгляд. Сейчас изучаю знаменитую в России Монеточку. И Гречку тоже. В деревне отдыхал, слушал - и то, и се. И западной музыки много слушаю, и нашей. Мне нравятся наши новые панки «Порнофильмы». Это хорошая группа.

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