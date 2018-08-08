В Башкирии зафиксировали еще два случая заболевания вирусом кори

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-08T08:45:05+03:00

Проходить вакцинацию могут дети и взрослые до 35 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Башкирии, несмотря на все старания медиков, продолжают регистрировать случаи заболевания корью.

Так, за последние десять дней в республике вирус подхватили еще четыре человека – двое детей и двое взрослых. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 19 человек, среди которых 11 детей.

НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

В роспотребнадзоре по Башкирии отмечают, что все случаи заболевания признаны привозными – жители республики подхватили его, находясь за пределами региона. Среди заболевших есть люди, которые прошли вакцинацию – у них болезнь протекает в легкой форме и без осложнений.

Медики по-прежнему советуют гражданам ставить себе и детям профилактические прививки от кори. Это самый действенный метод избежать или хотя бы снизить возможность возникновения опасных последствий недуга.

Однако некоторые родители прививать своих детей категорически отказываются, мотивируя это тем, что ребенок плохо перенесет саму вакцинацию.

- Мы просим родителей, отказывающихся от прививок, пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Больше всего подвержены заболеванию вирусом кори именно непривитые люди, - добавили в роспотребнадзоре.

Напомним, что первый случай заболевания болезнью в республике зафиксировали в июне этого года. На момент подготовки материала 11 случаев заболевания случились в Уфе, пять в Уфимском, два в Иглинском и один в Чишминском районах республики.

КСТАТИ

С «антипрививочниками» начинают бороться в детских учреждениях. Например, в одном из столичных детсадов родителям объяснили, что непривитых от кори детей в садик пускать не будут. Ребенок, не прошедший вакцинацию, сможет попасть туда только при наличии справки от врача о медотводе.