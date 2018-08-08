Жительница Башкирии «задолжала» приставам из Кемерово 203 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:15 2018-08-08T08:36:53+03:00

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Жизнь уфимки Татьяны Ивановой резко поменялась после одной смски от банка. Шутка ли, вместо приятного «зарплатного» сообщения, ее уведомили о долге в 203 тысячи рублей, который позже и вовсе перерос в 203 миллиона! Но обо всем по порядку.

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ

- Все началось в апреле 2018 года. На работе мне оформили зарплатную карту крупного банка. Через некоторое время я получаю сообщение, мол, задолжала 200 с лишним тысяч рублей! – вспоминает Татьяна. – Я сразу же явилась в отделение, чтобы прояснить ситуацию.

Тут женщину ждал новый сюрприз. В банке ее «обрадовали» - мол, у нее на счете минус 203 миллиона (!) рублей. И вообще, счет заблокирован по требованию судебных приставов Кемеровской области.

- Банк тут не причем – арест идет от приставов. Я позвонила им в Кемеровскую область и объяснила, что я никогда там даже не была. Я про этот регион только по телевизору слышала, когда там страшный пожар был! – возмущается женщина.

«ТАТЬЯНА ИВАНОВА – ЭТО ВЫ!»

Сначала Татьяна думала, что произошла какая-то нелепая ошибка.

- Я вежливо объяснила, мол, разберитесь в ситуации. Но за неделю так ничего и не произошло. После этого я написала жалобу в прокуратуру Кемеровской области. Дело опять передали судебным приставам. Мне пришел ответ, мол, Татьяна Иванова - это и есть вы!

По какой-то нелепой случайности у жительниц Башкирии и Кемерово совпали паспортные данные и даже ИНН.

- Я была уверена, что это ошибка. Сейчас я думаю, что это сделано умышленно. Сумма очень большая. Там кредит на 171 миллион. Смотрите, у меня прописка сельская. Я – идеальный вариант, чтобы «повесить» долг. Тот, кто все это спланировал, не думал, что я возьмусь за это дело грамотно и быстро, - рассказала Татьяна.

А БЫЛ ЛИ КРЕДИТ?

На днях женщине пришло письмо из Кемеровской области.

- Писал мне полковник полиции из города Киселевск, где якобы проживает моя тезка. На этот раз ответ был такой: «вы - это вы», произошла техническая ошибка. Никаких извинений не было!

Женщина объяснила, что в своей последней жалобе она попросила прокуратуру разобраться, кем же она все-таки является – для этого Татьяна предложила подключить к делу УФМС и попросила истребовать оригинал своей подписи. Видимо, тогда и всплыла та самая ошибка!

- Почему я должна объяснять, как работать прокуратуре? Мне не нужна была вся эта шумиха. Вообще, мне уже через три месяца нужно поехать в Германию к сестре, если бы не мои усилия – задержали бы прямо в аэропорту, - возмущается уфимка.

Тем не менее, никаких документов от самих судебных приставов Татьяна пока так и не получила.

- Такая история может повториться с каждым. Поэтому я хочу обратиться в суд за возмещением морального ущерба. Тут ведь не сама сумма «долга» важна, а сам факт. Люди просто не хотели работать! Либо просто давали возможность провернуть это все, - убеждена женщина.

КОМПЕТЕНТНО

- Мы сталкивались с ситуациями, когда у человека были огромные минусы в банковском счете. Тогда нам объяснили, что это техническая ошибка. Изначально надо обратиться в банк и узнать, на основании чего это произошло. Если в банке указывают на конкретных приставов – надо идти туда и писать жалобу. После этого нужно обращаться к юристу и составлять административно-исковое заявление. Самостоятельно граждане такие иски подавать не могут, - объяснил адвокат Роман Петров.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В мае 2016 года у отца троих детей из Благовещенска Сергея Никитина с банковского счета пропала крупная сумма – 150 тысяч рублей. Примечательно, что в этот момент мужчина собирался покупать новый автомобиль.

Сотрудники банка объяснили, что деньги с его счета списали судебные приставы. В ведомстве ему сообщили, мол, сняли деньги в связи с долгом по алиментам на ребенка. Вот только все трое детей Сергея живут вместе с ним и его супругой. В официальных отношениях пара состоит вот уже 30 лет.

Мужчина начал разбираться в непростой ситуации. Процесс занял почти два года. Оказалось, что Волгоградской области живет его полный тезка, с которым у него даже совпадает дата рождения. В семье Никитиных едва не разгорелся скандал – жена подумала, что благоверный завел ребенка на стороне. Дело чуть не дошло до развода. К счастью, Сергей смог все объяснить.

В итоге Сергей отправился искать правду во Владимирскую область. О результатах своей поездки он так и не рассказал.