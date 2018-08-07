Нападающий «Салавата Юлаева» спас человеку жизнь в торговом центре

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-07T15:55:28+03:00

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Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин пришел на помощь абсолютно незнакомому человеку.

Известно, что ЧП произошло вечером 6 августа в ТЦ «Центральный». В этот момент хоккеист прогуливался вместе со своей семьей и заметил, что одному из посетителей стало плохо – он повалился на пол, его начало трясти, изо рта пошла пена.

Пока все остальные очевидцы приходили в себя и не могли понять, что делать, спортсмен мгновенно бросился к лежачему и попытался оказать ему помочь:

- Трудно это назвать медицинской помощью, - скромно рассказал сам Солодухин. – Я просто подбежал и попытался что-нибудь сделать. По всем признакам у человека был приступ эпилепсии. Раньше никогда с подобным не сталкивался, но примерно знал, что нужно разжать зубы и вытащить язык. Испугался ли я? Конечно, как без этого. Слава богу, там вовремя появилась еще одна девушка. Она разбиралась лучше меня и четко знала, что нужно делать. Вот ей и нужно сказать спасибо.

Своевременные действия хоккеиста помогли спасти молодому человеку жизнь. В настоящий момент с ним все хорошо.