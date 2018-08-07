2018-08-07T16:30:49+03:00
Экономика

«Башнефть» демонстрирует высокую финансовую устойчивость

Сегодня были обнародованы результаты финансово-экономического развития «Башнефти» по итогам первого полугодия 2018 года.
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За этими цифрами следят многие жители республики, поскольку финансовое состояние крупнейшей компании республики во многом определяет социально-экономическую ситуацию в нашем регионе. К счастью, знакомство с итогами развития компании вселяет большой оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Особенно впечатляют финансовые показатели. Так, за первые шесть месяцев башкирская компания под руководством нового основного акционера – «Роснефти» – показала существенный прирост по EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Если говорить конкретнее, то показатель EBITDA «Башнефти» достиг отметки 81,6 млрд рублей, что на 17,8% выше уровня первого полугодия 2017 года.

«Результат был достигнут благодаря последовательно проводимым мероприятиям по эффективному управлению уровнем операционных и административных затрат, сократившихся в совокупности более чем на 8%», - отметили в «Башнефти». Ещё более внушительно выглядит результат по чистой прибыли, который вырос в два раза! В «живых» деньгах этот показатель составил без малого 41,5 млрд рублей.

Значительным достижением, помимо роста прибыли, стало сокращение чистого долга. Его размер сократился вдвое, и это позволяет без привлечения внешнего финансирования приступить к выплате дивидендов, из которых около 7 млрд. рублей получит наша республика.

Устойчивость финансово-экономического положения «Башнефти» – это свидетельство правильности вектора развития промышленного флагмана и хороший задел на будущее благополучие не только нефтяной компании, но и республики в целом.

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