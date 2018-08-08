«Гиперболоид инженера Гарина» на страже здоровья в XXI веке.

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-08T08:11:43+03:00

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Почему больше всего пациентов с мочекаменной болезнью обращается к врачам именно летом? На жаре люди увеличивают потребление воды, и камни, которые спокойно находились в почках в течение года, могут начать свое движение.

Обычно диагноз “Мочекаменная болезнь”, особенно при почечной колике, выставить нетрудно. Патологию видно на УЗИ, рентгенографии, а сильный специфический болевой синдром трудно спутать с чем-то еще. Многие пережившие данное состояние сравнивают боли с родами, так это и называется “рождение камня”. К сожалению, избавиться от камней в почках навсегда не всегда получается из-за особенностей метаболизма или строения мочевой системы, они могут постоянно накапливаться в почечной лоханке и периодически отходить самостоятельно практически всю жизнь.

Держи руку на камне

К сожалению, дать точный ответ, почему у кого-то появляются камни, а у кого-то нет, наука дать до сих пор не может. Есть множество теорий, объясняющих это явление, но факт остается фактом - до 40% всех пациентов в урологическом отделении, это пациенты с камнями в мочевой системе. Из них около 35%, даже после удаления конкрементов, в течение пяти лет снова возвращается к урологам с тем же диагнозом.

Существует теория, что только полное удаление конкрементов и увеличение водной нагрузки наряду с физической активностью может привести к снижению рецидивов. Поэтому, если у вас или ваших родственников нашли камни в почках, стоит завести полезную привычку - ежегодно проходить УЗИ почек и показываться урологу.

Терпеть или лечить?

Когда нужно дробить камень? Если начался сильный болевой приступ, если камень достиг большого размера и коралловидной формы, если беспокоят частые воспаления почек или есть риск осложнений. Например, если перед отпуском или поездкой камень “пошел”, то можно раздробить или удалить его в течении первых суток и не портить поездку.

Во время беременности, особенно на позднем сроке, при почечной колике удалять камни рискованно, поэтому мы предпочитаем устанавливать стент в почку, который помогает работе органа. А операция планируется после рождения малыша. Вообще работа с беременными - конек Клинического госпиталя Уфа, мы можем обеспечить бережное ведение сложных случаев, в том числе с урологическими проблемами.

Лазер и роботы

Спустя много лет моей любимой книгой снова стал “Гиперболоид инженера Гарина” Толстого. Там безумный ученый собирался уничтожать континенты с помощью лазерной пушки высокой мощности. Поражаюсь гению писателя - за сто лет он предсказал появление технологий, которые сейчас используются во благо пациентов. Да, речь идет о гольмиевом лазере, с помощью которого мы, хирурги-урологи, превращаем в пыль камни практически любого размера.

Конечно, есть и дистанционная литотрипсия, когда камни дробят на расстоянии. Но в некоторых случаях надежнее увидеть проблему своими глазами и за одну процедуру избавить человека от страданий.

XXI век в медицине - это время малоинвазивных технологий, органосохраняющих операций и роботохирургии. Максимальная величина разреза при удалении камней самого большого размера на сегодняшний день составляет всего 1 см. Но чаще делается вообще без разрезов.

Вынул камень - гуляй смело

Конечно, пациенты легче переносят такие операции и быстрее восстанавливаются после них. Никто не хочет неделями лежать в больнице, теряя драгоценное время, и в наших интересах быстро вернуть человека в привычную обстановку. На третьи сутки, даже после удаления камней огромного диаметра, мы можем отправить пациента домой. Процент осложнений при эндоскопических операциях тоже гораздо ниже.

В нашей клинике приняты принципы «персонифицированной медицины» - когда один пациент, один врач на приеме и он же в операционной и после операции. Даже после выписки мы стараемся составлять схему метафилактических мероприятий для снижения возможности образования новых камней. Ведь каждая несделанная операция идет “в зачет” врачу.

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