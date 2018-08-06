Неудержимый Ванек: ФК «Уфа» разгромил «Анжи» со счетом 3:0

6 Авг. 22:27 2018-08-06T23:57:05+03:00

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Домашний матч против «Анжи» был невероятно важен для футболистов «Уфы» по нескольким причинам. Во-первых, сезон начался тяжело, голевые моменты даются натужно, реализация подводит, а календарь на старте чемпионата такой, что очки нужны здесь и сейчас, иначе можно прозябнуть на дне турнирной таблицы. В такой ситуации проигрывать или даже играть вничью с нынешним составом махачкалинцев – непозволительная роскошь. Во-вторых, победа придала бы уверенности перед противостоянием с люксембургским «Прогресом» в Лиге Европы. Словенский «Домжале» был пройден со скрипом, а дальше будет только сложнее, поэтому лидерам «Уфы» нужен дополнительный кураж.

Немного нервничает и Сергей Томаров. Болельщики по-прежнему сомневаются, что руководство башкирского клуба сделало правильно, когда доверило команду такому молодому и совсем неопытному тренеру. Футболисты на словах поддерживают своего наставника, но самая большая помощь для коуча – это, конечно же, заветные очки.

БЫСТРЫЙ ГОЛ

«Анжи», который в прошлом сезоне сначала вылетел из премьер-лиги, а потом неожиданно вновь в ней оказался, штормит не по-детски. Существовали реальные риски, что махачкалинская команда просто не прилетит в Уфу. Некогда суперклуб, накопив огромные долги, сегодня влачит жалкое существование, а большинство футболистов не получали зарплату еще с апреля.

Однако при этом дагестанцы умудрились каким-то образом в первом туре обыграть в гостях «Урал». Поэтому соперник скорее представлял собой этакого раненного зверя, который в любой момент может вцепиться намертво в глотку. Основная задача для «Уфы» - не допустить этого.

"Уфа" выжидала свои шансыФото: Рустем АХУНОВ

Что уж таить, очень сильно помог быстрый гол уже на третьей минуте. Обляков после нескольких невыразительных матчей на старте сезона, наконец, выдал перформанс. Молодой полузащитник протащил мяч по правой бровке, накрутил парочку соперников и мягко навесил парашютиком на дальний угол ворот, где совершенно одного оставили Слая. Не забить из такого положения было невозможно – 1:0.

Этот эпизод предопределил все течение матча. «Уфа», добившись минимального преимущества, играла в излюбленном прагматичном стиле. Хозяева не особо охотно шли вперед, подлавливали соперника на ошибках. Главное – надежные редуты сзади. Это привело к тому, что нападающие «Анжи» практически ни разу так толком до башкирских ворот и не дошли. Мини-пожары возникали только во время стандартных положений, когда на выходах ошибался Беленов. В остальном, все было идеально.

ПРОРВАЛО

Безусловно, гостям подобное не нравилось. Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев во время перерыва решился сразу на двойную замену, усилив атаку. Однако «Уфе» такой вариант развития сценария как раз и был нужен. Башкирский клуб подобно хищнику дал своей жертве поиграться, а потом нанес несколько убийственных ударов. Киллером в этот день выступил чешский джокер Ондржей Ванек. Полузащитник вышел только на 70-й минуте, а к 89-й забил уже два гола, мгновенно став лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Ванек - главный герой матчаФото: Рустем АХУНОВ

Особая благодарность, конечно, идет вездесущему Слаю, который вновь буквально разрывал всех и вся на поле. Порой кажется, что у нигерийца два сердца. До сих пор не очень понятно, почему топ-клубы РПЛ не заглядываются на этого парня, ведь по объему работы равных ему в лиге практически нет.

Слай в последнюю десятиминутку буквально издевался над обороной махачкалинцев, и Ванек два раза расстреливал Дюпина из убойных позиций именно после активных действий своего партнера – 3:0. У «Анжи» шансов хотя бы на один ответный гол не было.

- Мы ожидали, что будет тяжелейшая игра в психо-эмоциональном плане, потому что только недавно сыграли матч в Лиге Европы, который выдался очень сложным, - сказал после матча главный тренер «Уфы» Сергей Томаров. – Из-за сложной подготовки и долгого перелета, к сожалению, изначальный план на игру несколько не удался. Хотелось бы больше создавать и нагнетать. Но хорошо, что все так закончилось. Мы сейчас внимательно следим за физическим состоянием наших футболистов, и пока можно сказать одно – каждый следующий матч будет даваться все сложнее и сложнее. У нас не такая длинная скамейка, чтобы свободно играть на два фронта.

Слай и Томаров в прекрасном настроении после матчаФото: Рустем АХУНОВ

Со слов специалиста стало понятно, что «Уфа» продолжает жить в режиме от игры к игре. Со вторника команда начинает планомерно готовиться к матчу с люксембургским «Прогресом» в Лиге Европы. Пока соперник не изучался.

- Спал ли груз ответственности после этой победы? – продолжает Томаров. – Да, конечно, первая победа это всегда приятно. Но надо понимать, что уже сыграно четыре игры, и то стартовое волнение, которое было, потихоньку сходит на нет. Я считаю, результаты у нас довольно хорошие: прошли «Домжале», в первых двух турах набрали четыре очка. А победы в первую очередь хороши тем, что помогают быстрее восстанавливаться футболистам. Это важно для последующих матчей.

Несмотря на тяжелое начало сезона, старт «Уфы» пока действительно можно назвать удачным. Не все идет по маслу, но только очень наивный человек мог ожидать чего-то другого. Томаров по первым месяцам работы во главе команды смотрится молодцом. Как бы не сглазить.