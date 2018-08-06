В Башкирии мать двоих детей спасла ребенка из воды

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-06T13:33:43+03:00

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В Дюртюлях мать двоих девочек Анастасия Васильева спасла из реки Белой тонувшего семилетнего мальчика.

ОПАСНАЯ ВОДА

Жара вынуждает жителей республики все чаще проводить время на реках. Зачастую люди совсем не заморачиваются с выбором места для купания и лезут в воду на необорудованных пляжах. И ладно если там купаются взрослые, иногда порезвиться на речку приходят и дети.

Как раз с семилетними ребятами и приключилась беда на «диком» пляже в Дюртюлях 25 июля. Трое мальчиков отправились купаться не реку Белую. Ребята долго плескались в воде, и, заигравшись, не заметили, как их товарища на несколько метров унесло течением. Несчастный начал барахтаться в воде и захлебываться.

К счастью, на пляже в этот момент было много отдыхающих. Первой на помощь мальчику бросилась жительница Уфы Анастасия Васильева.

- В Дюртюли я приехала в отпуск, повидаться с мамой. Мы отдыхали на пляже целой семьей – дочерями, мамой и подругой. Я сразу заметила, что в воде барахтается ребенок, - вспоминает Анастасия.

Не теряя ни минуты, отважная девушка бросилась в сторону утопающего мальчика.

«БОЯЛАСЬ, ЧТО НЕ УСПЕЮ»

- Казалось, что я никогда до него не доплыву. Было тяжело, а вокруг много воронок. Но тот момент я не думала ни о чем. Быстрей бы доплыть – ребенок тонет! Когда я была уже совсем рядом, он полностью скрылся под водой. Но потом, к счастью, вновь показался, - рассказывает мама двух девочек шести и десяти лет.

К счастью, мальчик не до конца потерял самообладание. Анастасия крикнула, чтобы тот не хватался за нее сам, и начала аккуратно оттаскивать ребенка в сторону берега. К этому моменту к женщине с ребенком подплывали двое мужчин.

- Я все не могла ногами нащупать дно. Если честно, я уже думала, что меня саму будут спасать. Но, к счастью, все обошлось, и я смогла вытащить ребенка на берег, - призналась девушка.

Оказалось, что мальчик, также как и Анастасия с дочками, приехал в Дюртюли отдыхать к бабушке. Он ушел гулять вместе с местными мальчишками, а куда пойдет пенсионерке не сказал. Анастасии он признался, что не умеет плавать.

- В тот момент я думала лишь о том, что мальчик живым остался. Почти ничего о нем не узнала. Вроде бы он живет где-то в промзоне города. Умные мысли уже потом пришли, когда он домой уехал, - добавила Анастасия.

«ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ»

Молодая мама разместила сообщение о чудесном спасении ребенка в соцсетях. Она попросила родителей серьезнее относиться к безопасности своих детей. Вскоре с отважной девушкой связались родители мальчика и поблагодарили за спасение ребенка.

- Дети, это самое дорогое. Пожалуйста, всегда следите за ними – своими или чужими. Просите ребенка говорить, куда они идут играть. Если бы этот мальчик не вернулся домой, то родители бы даже не знали где его искать, - обратилась Анастасия ко всем родителям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На озере в Абзелиловском районе Башкирии мальчика вынесло на надувном матрасе в середину водоема.

История, достойная сюжета голливудского фильма, произошла первого августа. Семья с 7-летним сыном приехала отдыхать на озеро Мулдаккуль. Ребенок забрался на надувной матрас и решил самостоятельно поплавать по водоему. В итоге несчастного мальчишку ветром отнесло в самую середину многокилометрового озера. Родители обратились за помощью к спасателям.

В итоге мальчика достали из воды целым и невредимым. Оказалось, что он свалился с матраса. Жизнь ребенку спасли маленькие надувные нарукавники.