Уфа на дне: столицу затопило после сильного дождя

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-06T14:56:55+03:00

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Уфа уже в который раз затапливается сильными дождями – ливневая канализация города попросту не справляется с осадками.

ОТ КАЗАНИ ТЕПЕРЬ НЕ ОТСТАЕМ

Дождливая погода пришла в Башкирию с запада. Накануне наши татарские соседи в буквальном смысле этого слова тонули на городских улицах. Так, в знаменитых казанских красных муниципальных автобусах люди оказались по колено в воде. Непогода доставила неудобств и татарским автомобилистам – тем приходилось толкать машины. На улице оставаться сухим можно было лишь на «островках», огороженных от проезжей части высокими бордюрами.

Уже через день ливень наведался в Башкирию. Сперва непогода прошла через западную часть республики. Так, в субботу под воду ушли Туймазы. К счастью, обошлось без серьезных последствий. А вот на башкирской столице природа отыгралась по-полной.

МИМО ЛУЖИ – ЧЕРЕЗ ДВОЙНУЮ СПЛОШНУЮ

Первые раскаты грома зазвучали над Уфой примерно в шесть часов вечера. Началось все довольно безобидно, однако уже через полчаса «распогодилось» на не шутку. Почти сразу под водой оказались самые проблемные уфимские места – низины.

Например, небольшой подъем на пересечении улиц Цурюпы и Коммунистической. Несмотря на обновленную систему ливневой канализации (ради которой, между прочим, на несколько дней перекрывали оживленную улицу – прим. ред.) на месте вновь образовался настоящий бассейн. Водители боялись заезжать в огромную лужу, и разворачивались прямо через двойную сплошную полосу. Такое нарушение карается серьезным штрафом.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ

Не пощадила непогода и спальные районы. Так, улица Победы в уфимской Черниковке превратилась в настоящую горную реку – коричневая вода, бежавшая по тротуару не давала пешеходам перейти проезжую часть. Самые отчаянные жители снимали обувь и переходили дорогу прямо так – босиком.

Впрочем, до масштабов уфимского сентябрьского ливня в 2017 году ситуация так и не дошла. Напомним, что тогда сильный ливень устроил на улицах башкирской столицы настоящий хаос. Организации и обычные жители потерпели многотысячные убытки из-за затопленных помещений и автомобилей. Более того, после ливня на Уфимском шоссе нашли тело 50-летнего мужчины. Несчастного сбило потоком воды, он ударился головой и погиб.

По данным МЧС республики, в минувшее воскресенье последствия разбушевавшейся в Уфе стихии устраняли 100 человек – спасателей, администрации города и МВД.