«Люблю вас. Совсем скоро увидимся!»: погибшие вахтовики из Башкирии писали своим родным сообщения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-06T14:57:25+03:00

На этом вертолете разбились 18 человек, 15 вахтовиков и три члена экипажа

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6 августа объявлен днем траура в Красноярском крае – здесь в минувшую субботу, 4 августа, произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 вахтовиков и три члена экипажа. В небе над Туруханским районом столкнулись два вертолета. Эксперты отмечают, что причиной трагедии стали не плохая погода или техническая неисправность винтокрылой машины. По одной из версий, на месте взлета она могла столкнуться с грузовым бортом. Ми-8 с пассажирами, принадлежащий авиакомпании «UTair – Вертолётные услуги», рухнул на землю и взорвался. Сейчас во всех подробностях смертельного инцидента разбираются сотрудники МЧС и силовики.

На борту пассажирского вертолета оказались семеро уроженцев Башкирии. Многие только прилетели на работу и еще пару дней назад проводили время со своими семьями. Вахтовики перед полетом писали трогательные сообщения своим близким: «Люблю вас. Совсем скоро увидимся!», но встретиться вновь им было не суждено.

Позднее появился полный список погибших. Все они - мужчины в возрасте от 23 до 50 лет.

СПИСОК ПОГИБШИХ ЖИТЕЛЕЙ БАШКИРИИ

Горюхин Артем Александрович, 1975 года рождения

Микрюков Олег Сергеевич, 1989 года рождения

Валитов Айдар Галимуллович, 1968 года рождения

Атнабаев Владимир Станиславович, 1994 года рождения

Баязитов Александр Валерьевич, 1992 года рождения

Шайдуллин Роман Игоревич, 1989 года рождения

Чичерин Роман Петрович, 1967 года рождения

«ЛЮБЛЮ ЖЕНУ И СЫНОВЕЙ»

26-летний Александр Баязитов был родом из Нефтекамска. В родном городе у молодого человека осталась любимая жена и двое маленьких сыновей. Вся его страница усыпана сообщениями от близких людей - по мужчине скорбят друзья и родственники. Вспоминают Сашу только добрыми словами: хороший, порядочный, трудолюбивый. По словам друзей, он всегда спешил на помощь, когда это было нужно. Работать на вахте стал недавно, чтобы прокормить семью. В тот роковой день его супруга Айгуль так и не дождалась звонка от любимого.

У Александра остались дома двое маленьких сыновей-близнецов

- Родной мой, любимый, не могу поверить, что тебя с нами больше нет. Как же тяжело все это осознать и понять. Мы тебя очень сильно любим, и ты всегда будешь в наших сердцах. Теперь ты Ангел, прошу, оберегай наших детей, семью. Родной мой. Помним. Любим. Скорбим, - написала она в социальных сетях.

РАЗБИЛСЯ С ЛУЧШИМ ДРУГОМ

Вместе с Александром погиб и его лучший друг, 23-летний Владимир Атнабаев. Он был самым младшим из погибших.

Вахтовым методом они вместе с Баязитовым начали работать не так давно - все ради детей старались, ведь у Владимира тоже растет красавица-дочка, которой осенью исполнится всего лишь годик.

У Владимира осталась дочь. Через месяц ей исполнится годик

- Это большое горе. Супруга Анжела бьется в истерике, не понимает, как дальше жить, - рассказала «Комсомолке» знакомая семьи Луиза. - Они просто сидят дома и ждут, когда можно будет забрать тела и похоронить.

Для 28-летнего Романа Шайдуллина, тоже уроженца Нефтекамска, это была первая и последняя поездка на север. Семьей и детьми он обзавестись не успел, да и подходящей работы в городе долгое время найти не мог, вот и решил попробовать свои силы на вахте.

Роман еще не обзавелся семьей. Это была его первая и последняя командировка

- А что, семьи у меня нет, буду месяц там, месяц тут. И платят неплохо, - рассказывал Роман своим друзьям.

Об Олеге Микрюковке, жителе Бирска, известно мало. На вахте работал недавно, с женой развелся, финансово помогал двухлетней дочери. Родился он в селе Осиновка, что в Бирском районе Башкирии. До работы в нефтяной компании парень успел отслужить в войсках связи и отучиться в БашГУ.

Олег окончил БашГУ

В авиакатастрофе погибли еще трое жителей Башкирии - 43-летний Артем Горюхин, 50-летние Айдар Валитов и Роман Чичерин.

СЕМЬИ ПОГИБШИХ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил родственникам погибших в этой страшной трагедии свои искренние соболезнования.

– Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям активно взаимодействует с оперативным штабом МЧС России, министерствами здравоохранения, социальной политики и другими службами Красноярского края. Сейчас принято решение об оказании помощи родственникам погибших со стороны компании «Роснефть», страховой компании «Согаз», компании «ЮТэйр». Глава республики Рустэм Хамитов также дал поручение рассмотреть возможность оказания поддержки семьям погибших, — сказал премьер-министр Рустэм Марданов. — Понятно, что это были кормильцы семей, которые работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении. Всё необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь – психологическая поддержка и медицинская – уже сейчас оказывается.

Все сотрудники компании, в которой трудились погибшие, застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат выплаты. Предприятие окажет помощь и социальную поддержку семьям погибших.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ВАХТАМИ, РАСТЕТ

За два дня до страшной трагедии в правительстве республики прошло оперативное совещание, на котором обсудили вопросы миграции и оттока населения. По последним данным, вахтами работают 5% населения республики: это 106 тысяч жителей Башкирии.

- По сравнению с 2016 годом их число выросло на 10%, - привел данные статистики на заседании стратегического комитета министр экономического развития республики Сергей Новиков. - Как правило, в основном это специалисты со средним профессиональным образованием. Так, в Калтасинском районе каждый четвертый трудоспособный житель выезжает на заработки в другие регионы, в Абзелиловском и Белокатайском районах – каждый пятый.

Такой метод, конечно же, влияет на процессы миграции. По словам министра, с начала текущего года по июнь миграционная убыль в республике составила почти 3800 человек с ростом на 1700 человек к уровню прошлогоднего периода. Высокий процент миграционного оттока отмечается в Агидели, Кигинском, Шаранском, Калтасинском, Хайбуллинском, Мечетлинском районах. Оттуда за полгода на заработки уехал каждый двадцатый житель.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трагедия в Красноярском крае – не первый случай, когда жители Башкирии погибают, уезжая на заработки вахтовым методом. Например, ЧП произошло 25 августа прошлого года в Краснодарском крае: с пирса в поселке Волна Темрюкского района в море упал автобус с рабочими из подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз». Всего погибло 17 человек, включая одного жителя Башкирии, 33-летнего Сергея Колмыкова. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Оказалось, что Сергей работал вахтами на юге России уже полтора года и незадолго до гибели собирался перевезти туда всю свою семью – жену и маленькую дочь.

Еще одному мужчине из Башкирии, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось выжить.