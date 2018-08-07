«Лечили от артрита, оказалось – рак»: ребенку из Уфы поставили страшный диагноз

СЕГОДНЯ 11:19 2018-08-07T14:39:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленькому уфимцу Артему Минниеву еще не исполнилось даже трех лет, но малыш, вместо того, чтобы наслаждаться летом и играть со сверстниками, вынужден лежать в больнице и терпеть болезненные процедуры. У Артема диагностировали острый лейкоз, и ребенку действительно нужна помощь.

ЛЕЧИЛИ ОТ АРТРИТА И ОТИТА

Артем родился абсолютно здоровым ребенком, рос и развивался, не доставляя родителем никаких хлопот, и даже болел редко. Проблемы начались в январе этого года: у ребенка стали отекать и болеть ноги, малыш стал капризным, часто жаловался на плохое самочувствие.

- Мама отвела Артема в больницу, - рассказывает близкая подруга семьи Алена Шакирова. – Врачи поставили диагноз артрит и несколько месяцев лечили ребенка именно от него.

Родители решили не рисковать и отправились по врачам. Малышу провели полное медицинское обследование, но никаких серьезных проблем со здоровьем у него врачи не нашли. Даже компьютерная томография головного мозга ничего не показала, а Артему становилось все хуже. Стали болеть уши, пришлось лечь в больницу с подозрением на отит. А потом стала беспричинно подниматься температура, которую сложно было сбить. Ребенок ослаб, стал вялым и грустным.

В мае мама Артема добилась направления к гематологу (врачу, занимающемуся болезнями крови и кроветворения – прим. ред.). Врач посмотрел анализы и сказал, что причина может быть либо в серьезном скрытом воспалении, либо в онкологии.

У Артема немедленно взяли анализ крови на онкомаркеры, но и он ничего не показал. И лишь когда в начале июля малышу стало совсем плохо, ему сделали пункцию спинного мозга. Тогда и выяснилась причина недомогания мальчика: острый мегакариоцитарный лейкоз. Тот самый, который труднее всего поддается лечению.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ КРОВИ 2R-

- Артема немедленно положили в отделении гематологии и назначили высокодозную химиотерапию, которую нужно капать восемь суток, чтобы организм мальчика ее выдержал, - продолжает Алена. – Артем очень тяжело переносит «химию»: температура, аллергия, стоматит. От малыша ни на шаг не отходит его мама, а дома Артемку ждет старший брат, который, скорее всего, станет донором для трансплантации костного мозга. А это шанс на спасение.

Но пока о трансплантации говорить рано. Пока малышу требуются постоянные вливания донорских тромбоцитов. Вот только донорской крови катастрофически не хватает, да и срок хранения у них всего 5 суток – так что запасов делать не получается. Поэтому родные Артема обращаются ко всем неравнодушным жителям Уфы: срочно требуется кровь 2R-.

Сдать кровь можно по адресу г. Уфа, ул. Батырская 41/1 с пометкой «Для Минниева Артема Динисовича».