Уфимская афиша на выходные 4 и 5 августа

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-04T11:16:08+03:00

В первое воскресенье августа в Уфе соберутся музыканты со всей России, чтобы принять участием в самом масштабном музыкальном проекте «Unplugged 1000». Фото: Булат БАДАМШИН

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НА КОНЦЕРТ

5 августа в башкирской столице пройдет самый масштабный музыкальные флешмоб лета - Unplugged 1000. На площади перед уфимским амфитеатром (нижняя площадка за «Конгресс-Холлом», ул. Заки Валиди, 2) соберутся музыканты со всей республики и других регионов страны, чтобы всем вместе исполнить три зарубежных и три отечественных хита, которые были выбраны открытым голосованием - это «Zombie» (группа The Cranberries), «Satisfaction» (The Rolling Stones), «Radioactive» (Imadgine Dragons», «Видели ночь» (Кино), «Это все» (ДДТ) и «За тобой» уфимской группы Золото Сив.

Кстати, в компанию хитов рок-легенд композиция начинающих уфимских музыкантов также попала на конкурсной основе. Ее автор и сама группа, удостоившаяся такой чести, разумеется, будут принимать участие во флешмобе. Концертная программа рассчитана на целый день и будетипроходить с 12.00 до 18.00. Выбранные композиции самая большая в России акустическая рок-группа сыграет дважды. (12+)

Начало в 12.00

Вход свободный.

5 августа в ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) выступает уфимская акустическая группа Desperados, исполняющая испанскую и латиноамериканскую музыку с элементами джаза, нью-фламенко и gypsy-джаз. Недавно группа пополнилась новыми участниками и впервые выступит на публике в обновленном составе: Эвелина Ромеро (гитара), Алексей Сухов (гитара), Марат Шафеев (бас-гитара), Булат Муслимов (кахон). (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

4 августа в «Harat's Pab» (Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1) выступает кавер-группа SkaЧай из Екатеринбурга, играющая в неповторимом стиле, который сами музыканты именуют «рашен чигидам чигидам ска». В их репертуаре самые разные песни - можно услышать и хиты отечественных групп, таких как Ленинград, Руки ВВерх!,Чичерина, так и зарубежных - The Subways, White Spirit, Black, Blur и многих других. (18+)

Начало в 23.00

Вход свободный.

4 августа в ресторане «Morris Pab» (ул. Гоголя, 60/1) выступает известная уфимская кавер-группа Mate Kenzo, исполняющая популярную англоязычную и отечественную музыку. (18+)

Начало в 23.00

Вход свободный.

4 августа в Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 8) дает концерт старейшая уфимская кавер-группа Outrider, исполняющая лучшие образцы мирового англоязычного блюза, рок-н-ролла и хард-рока. В составе группы: Анатолий Симонов (вокал, гитара), Рашид Рамеев (вокал, бас-гитара) и Артур Ибатуллин (ударные). (18+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 70 руб.

В КИНО

4 августа в «Синема Парк» в «Галерее ART» (ул.Чернышевского, 75) состоится эксклюзивный кинопоказ Muse: «Drones World Tour», представляющий всемирно известную мультиплатиновую группу в захватывающем шоу на большом экране. Прозвучат все знаменитые хиты группы Muse, такие как «Psycho», «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole», «Knights of Cydonia» и многие другие. Шоу поражает спецэффектами, его ключевыми составляющими стали парящие над толпой фанатов дроны и гигантские светодиодные панели. Ничем подобным другие группы похвастаться пока не могут. Не случайно Мuse не раз cстановилась победителем в номинации «Лучшая концертная группа мира». (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 500 руб.

В ЦИРК

4 августа на парковке «МЕГА» (ул. Рубежная, 174) дает последнее представление цирк-шапито Демидовых. В программе собраны уникальные номера, которые исполняет международная труппа артистов из четырнадцати стран мира: мотокаскадеры, метатели ножей, эквилибристы, канатоходцы без страховки. Номер «Колесо смелости» признан самым экстремальным в мире.

«Гвоздь» программы - номер «Белые львы и тигры», в котором участвуют сразу двенадцать диких кошек - белые африканские львы, белые бенгальские и амурские тигры. (3+)

Начало в 17.00

Цена билетов: 800-1500 руб., дети до четырех проходят бесплатно, при покупке билета от 1000 рублей второй билет представляется бесплатно.

4 и 5 августа на ипподроме «Акбузат» (ул. Менделеева, 217а) можно посмотреть представление с участием североморских животных - дельфинов-белух и морских котиков. Животные не только демонстрируют разнообразные трюки, но и танцуют, поют и рисуют картины прямо на глазах у зрителей. После представления с животными можно будет сфотографироваться. (3+)

Начало: 4 августа в 15.00 и 18.00, 5 августа в 11.00, 15.00 и 18.00

Цена билетов: 800 руб.

НА ФЕСТИВАЛЬ

5 августа ТЦиР «Мир» (пр. Октября, 4) приглашает на гастрономический фестиваль «Bruder Fest», который пройдет в башкирской столице уже в десятый раз. На нем будут представлены самые разнообразные кухни мира. Гости смогут продегустировать блюда японской, турецкой, итальянской, немецкой, азербайджанской, узбекской, американской, сербской, кубинской кухни. За развлекательную часть программы отвечают: легенда отечественного хип-хопа, группа Via Chappa, кавер-группа Chariot, акустическая группа Freedom Big Dand, исполняющая джазовую музыку и автор-исполнитель Вероника Муртазина. (6+)

Начало в 13.00

Вход свободный.

В ПЛАНЕТАРИЙ

Все выходные в Уфимском планетарии (пр. Октября, 79/1) можно смотреть познавательные программы. 4 августа в 15.00 покажут программу «Мифы о созвездиях», предназначенную для самых юных зрителей. Детям расскажут о созвездиях, названных в честь древнегреческих героев - Геракла, Персея и других. 4 августа в 16.30 покажут программу «Семь чудес Солнечной системы», рассказывающую о самых загадочных космических явлениях. 5 августа в 11.00 можно увидеть новую полнокупольную программу «Космический сон Почемучки».

Цена билетов: 120-200 руб.