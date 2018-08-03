Свой среди чужих: гол Йокича оставляет «Уфу» в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-03T11:11:46+03:00

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После первого матча за «Уфу» было несколько тревожно. На стадионе «Нефтяник» башкирские футболисты не показали практически ничего. Моменты создавались с большим трудом, а реализация так и вовсе хромала на обе ноги. Плюс еще и Кротов получил травму, на которого, судя по межсезонью, очень рассчитывали в атаке.

«Домжале» же тогда, наоборот, представился очень добрым коллективом, понимающим, как добиваться необходимого результата. На стороне словенцев были опыт и домашняя площадка, на которой местная команда не проигрывала в рамках еврокубков даже марсельскому «Олимпику», на минутку, финалиста прошлой Лиги Европы.

КУЧА МОМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ – НОЛЬ

После нулевой ничьей в Уфе башкирским футболистам нужно было непременно забивать, поэтому практически с первых минут гости попытались навязать сопернику собственную игру. В целом, получилось очень не плохо, и первый тайм можно назвать, наверное, лучшим под руководством Сергея Томарова.

Особенно хорош был Слай, но это уже давно никого не удивляет. Одна проблема – почин своего лидера поддержать пока абсолютно некому. Фатай уже на протяжении года находится в состоянии летаргического сна. Что происходит с некогда взрывным и успешным форвардом по-прежнему остается загадкой. По движению к нему вопросов нет, но вот чувство голевого момента пропало совершенно.

Помочь Слаю всеми силами пытался Обляков, только вот то ли в меру неопытности, то ли из-за неуверенности молодой полузащитник теряется в момент финального удара. Эпизод на 32-ой минуте он наверняка будет прокручивать в голове еще долго. Слай отдал идеальнейший пас вразрез прямо в ноги, Обляков и сам хорошо раскачал корпусом защитника, вышел в чистейший выход один на один, однако из убойной позиции ковырнул мяч мимо штанги. Момент на миллион, таких против такого вязкого соперника не бывает много.

ЙОКИЧ ПРОТИВ СВОИХ

После неудачного для себя начала «Домжале» потихоньку стал оживать. В первый раз серьезно Беленова проверили в концовке первого тайма – уфимский вратарь вытащил мяч из-под самой перекладины. Это была только пристрелка, так как уже в начале второй 45-минутке гол забил Бизяк.

1:0 не было приговором. Более того, задача гостей совершенно не изменилась – им по-прежнему нужен один гол, который гарантировал выход в следующий раунд. Только вот подходы к воротам с каждой минутой давались все сложнее и сложнее.

Как играют словенцы в обороне, знает весь мир. Неприятная, тягучая игра, которая отнимала и силы, и веру в себя. Для «Домжале» существовала лишь одна проблема – в составе «Уфы» на поле находился Боян Йокич, который прекрасно знает специфику местного футбола, так как провел за сборную Словению около сотни матчей. Именно крайнему защитнику и предстояло стать главным героем всего противостояния и собственноручно похоронить своих земляков.

87-я минута, болельщики на трибунах довольно потирают руки, ведь у гостей совершенно ничего не получается. Йокич получает передачу на непривычном фланге, где застрял после розыгрыша стандартного положения. Словенец заметил, что с ним не играют плотно, да и вратарь выбрал не лучшую позицию, оголив ближний угол. Капитан решил взять дело в свои руки, немного приблизился к штрафной и бабахнул по мячу – 1:1.Для всего стадиона это был настоящий шок. Разбить словенскую стену, как оказалось, может только словенец.

Времени на еще один гол у «Домжале» фактически не было. Таким образом, скрепя и с огромным трудом «Уфа» все-таки выходит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где ее уже поджидает «Прогрес» из Люксембурга. Матчи пройдут 9 и 16 августа.