2018-08-07T11:42:42+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии ищет того, кто толкнул с высоты ее 13-летнего сына: мальчик впал в кому

Мальчик пережил уже несколько операций
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Уже почти месяц 13-летний житель Салавата Данил Матвеев не встает с больничной койки, а совсем недавно и вовсе впал в кому. 17-го июля, когда он играл во дворе с детьми, произошло ЧП - он упал с высоты. Ребята в один голос твердят, что Данил сорвался с дерева, однако, мама уверена, что его столкнули с недостроенного здания со второго или третьего этажа.

- В этот день ко мне прибежали мальчишки и домой и говорят, что Данил упал, ему плохо. Я побежала к сыну, на нем живого места не было - весь переломан, голова пробита. Увезли в больницу, дальше - хуже: бесконечные операции, лечения. Сейчас сын впал в кому, врачи не дают никаких прогнозов, у него сильно поврежден головной мозг. Вполне возможен летальный исход. Я не верю в то, что он сам упал с дерева. Дети шептались и проболтались, что его толкнула какая-то девочка с недостроя в районе училища №36, а затем оттащили к дереву, чтобы скрыть подробности случившегося, - рассказала "Комсомолке" мать Данила Анастасия.

По словам женщины, дело закрыли, назвав "несчастным случаем". Но Анастасия хочет найти виновных и наказать по всей строгости.

Состояние ее ребенка ухудшается с каждым днем - Данил самостоятельно не дышит, только через аппарат, у него сильный отек головного мозга, ребенок впал в кому. На глазах у него повязки, чтоб не высохла роговица, потому что глаза открыты. Из Салавата Данила перевезли в Уфу, в деткую республиканскую больницу.

Анастасия ищет очевидцев произошедшего. Если вы обладаете подробностями ЧП, позвоните ей по номеру 8(987) 6017811.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Он мечтал видеть, как дети растут": вахтовика из Новосемейкино, разбившегося в крушении МИ-8 в Красноярском крае, дома ждали жена и сын
Коллеги Сергея Веретенникова не могут поверить в случившееся и вспоминают, как вместе хотели наконец-то найти работу дома, рядом с семьей и завязать с такой жизнью
«Некоторых бил, чтобы проснулись»: детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса
«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»
Новости 24
В Уфе водитель без прав на «Нексии» влетел в бетонное ограждение
Жители Башкирии жалуются на разрушенное кладбище
У пожилой уфимки со сберегательного счета пропали 104 тысячи рублей
Киллеру, застрелившему мужчину в Башкирии, Верховный суд России добавил срок
В Башкирии 38-летнего рабочего смертельно травмировало струей песка
Поиски 34-летней матери троих детей из Башкирии прекращены
Одну из улиц в центре Уфы перекроют из-за съемок фильма
Стали известны подробности убийства уфимца двумя женщинами
Ливень, град и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии разыскивают 34-летнюю мать троих детей Наталью Файзуллину
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 22
В Уфе пропала 70-летняя Раиса Агафонова
В Башкирии сильный ветер оставил дома без крыш
В Башкирии пять «черных риэлторов» продали квартиры на четыре миллиона рублей
На улице Комсомольской в Уфе произошла утечка воды
В Уфе ночью произошла перестрелка: есть пострадавший
Прокуратура проверит факт посадки вертолета в одном из дворов Стерлитамака
69-летний житель Башкирии на ВАЗ-2106 погиб, врезавшись в КамАЗ
Уфимцев приглашают на праздник в средневековом стиле