Жительница Башкирии ищет того, кто толкнул с высоты ее 13-летнего сына: мальчик впал в кому

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-07T11:42:42+03:00

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Уже почти месяц 13-летний житель Салавата Данил Матвеев не встает с больничной койки, а совсем недавно и вовсе впал в кому. 17-го июля, когда он играл во дворе с детьми, произошло ЧП - он упал с высоты. Ребята в один голос твердят, что Данил сорвался с дерева, однако, мама уверена, что его столкнули с недостроенного здания со второго или третьего этажа.

- В этот день ко мне прибежали мальчишки и домой и говорят, что Данил упал, ему плохо. Я побежала к сыну, на нем живого места не было - весь переломан, голова пробита. Увезли в больницу, дальше - хуже: бесконечные операции, лечения. Сейчас сын впал в кому, врачи не дают никаких прогнозов, у него сильно поврежден головной мозг. Вполне возможен летальный исход. Я не верю в то, что он сам упал с дерева. Дети шептались и проболтались, что его толкнула какая-то девочка с недостроя в районе училища №36, а затем оттащили к дереву, чтобы скрыть подробности случившегося, - рассказала "Комсомолке" мать Данила Анастасия.

По словам женщины, дело закрыли, назвав "несчастным случаем". Но Анастасия хочет найти виновных и наказать по всей строгости.

Состояние ее ребенка ухудшается с каждым днем - Данил самостоятельно не дышит, только через аппарат, у него сильный отек головного мозга, ребенок впал в кому. На глазах у него повязки, чтоб не высохла роговица, потому что глаза открыты. Из Салавата Данила перевезли в Уфу, в деткую республиканскую больницу.

Анастасия ищет очевидцев произошедшего. Если вы обладаете подробностями ЧП, позвоните ей по номеру 8(987) 6017811.