2018-08-02T15:33:11+03:00
Общество

«Моя задача собирать пожелания горожан»: у мэра Уфы появился советник

Новую должность занял общественный деятель Станислав Сырыгин
Эльвина АПАРИНА
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фото: личная страница Станиславафото: личная страница Станислава
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Оперативное совещание, которое прошло в мэрии 1 августа, Ирек Ялалов начал с представления новых сотрудников. Сити-менеджер рассказал о новой должности – советнике главы уфимской городской администрации по вопросам взаимодействия с городскими сообществами. Ялалов подчеркнул, что муниципалитету нужны люди, которые могли бы вывести на новый уровень работу с гражданским обществом. В администрации уже создано Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества, которое активно в данном направлении работает.

Советником Ялалова стал общественник, велоактивист и соорганизатор «Дня тысячи велосипедистов» 34-летний Станислав Сырыгин. В пресс-службе администрации отметили, что перед Сырыгиным стоят важные задачи, в том числе по установлению эффективного взаимодействия с городскими сообществами и совместной реализацией масштабных проектов, необходимых для динамичного развития современного города-миллионника.

- Моя должность предполагает улучшение коммуникаций между мэрией и городскими сообществами, в том числе молодежными, субкультурными и неформальными объединениями Уфы. Моя задача – выявлять потребности данных сообществ, формировать предложения для администрации и доносить предложения и пожелания горожан по благоустройству города, - прокомментировал «Комсомолке» свое назначение Сырыгин. – Это даже касается арт-объектов. Уфимцы хотят видеть в своем городе новые общественные пространства, ведь уже установленные им не нравятся. Чтобы люди не жаловались, можно действовать на опережение – сообщить о пожеланиях в мэрию. Выходит, одна из моих задач – генерировать идеи.

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