Отец пропавшей в Уфе трехлетней девочки полагает, что ее могли изнасиловать

2 Авг. 21:14 2018-08-02T21:14:53+03:00

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Вчера, 1 августа, в Уфе завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала 31 июля. Напомним, ее обнаружили на козырьке 15-го этажа строящегося дома. Официальной версией следователей является то, что малышка сама упала на козырек. Однако отцу ребенка эта версия не нравится. Мужчина уверен, что данный случай носит криминальный характер и не верит, что дочь сама не могла подняться так высоко и вылезти на крышу.

- Когда мы с ней поднимались на четвертый этаж, она несколько раз споткнулась. Говорила: папа, я уже устала идти. Как этот маленький ребенок мог один попасть на 15-ый этаж, да еще и спуститься на козырек? – задается вопросом Владимир Хлопин. – Когда мы заметили, что дочь пропала, сразу же осмотрели весь дом, ее нигде не было, а вот дверь, которая ведет на крышу, была заперта. Там же, на крыше, ее искали кинологи и оперативники, однако, никто ее не увидел. К тому же утром, когда ее обнаружили, ребенок спал. Не понимаю, как она могла уснуть на такой высоте и не откликаться ночью, когда я на весь город кричал ее имя?

Мужчина предполагает, что ее дочь пытались изнасиловать, а потом специально спустить на козырек. Сама же малышка молчит, она до сих пор в состоянии шока и очень напугана.

- Дочь осмотрели в больнице, ее травмы говорят о том, что была попытка изнасилования. Я это просто так не оставлю и найду виновных, - продолжает Владимир.

Отец также отметил, что возбуждено уголовное дело по факту хищения девочки и попытке изнасилования.

Однако все слова Владимира опровергли. Собственный источник сообщил «Комсомолке», что у ребенка нет никаких травм – ни единого синяка, девочке просто повезло, она действительно упала на козырек и провела там целую ночь. Малышка отделалась легким испугом. По данным источника, в следственном комитете о возбуждении уголовных дел и речи не шло.

Сейчас по данному факту проводится только доследственная проверка. Источник также отметил, что отец выдвинул подобную версию, чтобы самому уйти от ответственности.

Напомним, трехлетняя малышка пропала 31 июля. Она пришла с папой на стройку на Обскую 7, где работал ее отец, а затем, оставшись без присмотра, потерялась. К счастью, поиски завершились благополучно.