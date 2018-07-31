2018-07-31T16:14:19+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии отыскала героев, которые спасли жизни ей и дочери

Трое мужчин бросились в воду на помощь тонувшим
Эльвина АПАРИНА
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На фото счастливая семья ГарипиовыхНа фото счастливая семья Гарипиовых
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Благодаря публикации статьи в «Комсомольской правде» Миляуша Гарипова сумела отыскать тех героев, которые вытащили ее и маленькую дочь Азалию из реки Сим. Напомним, семья Гариповых с двумя маленькими детьми отдыхала в Кармаскалинском районе Башкирии. Когда собрались домой, дочь увидела, что в воде остался надувной круг и побежала его доставать. Зайдя в воду, ее стало уносить страшное течение. На помощь ей ринулась мать, а затем отец. Все трое стали тонуть на глазах у пятилетнего сына.

На помощь к ним прибежали трое мужчин, которым удалось спасти семилетнюю Азалию и мать. К сожалению, главу семьи спасти не удалось. Из воды достали его бездыханное тело.

После похорон, придя в себя, Миляуша решила отыскать героев и отблагодарить их. Сегодня, 31 июля, женщина сообщила радостную новость – с помощью оперативно распространенной информации она вышла на героев.

- После вашей публикации мне позвонил человек и сказал, что знает одного из героев, дал мне номер телефона и адрес. Недолго думая, я поехала в эту деревню, купила гостинцев и отправилась сказать «спасибо», - рассказывает Миляуша. - С ним и его супругой мы душевно посидели, попили чай. Я ему безмерно благодарна.

Одним из спасателей оказался Владимир Головин, житель села Карламан. Сам он скромничал, узнал, что его ищут, но звонить Миляуше и говорить "это я" не стал.

- Все-таки вы меня нашли, - с такими словами и улыбкой на лице он встретил Миляушу.

Во время чаепития попросила рассказать, как же там все было на самом деле. Из-за шока она почти не помнит события того рокового дня. Поговорив и отблагодарив Владимира и его супругу, женщина отправилась домой. Также она узнала имена других героев – Рустам и Ришат, жители Кармаскалинского района. С ними она связалась по телефону.

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