2018-07-31T13:57:56+03:00
Общество

«Отсроченных рецептов нет»: Минздрав Башкирии заявил, что проблема с лекарствами для льготников решена

Правительство выделило дополнительные бюджетные средства на приобретение препаратов
Инга Новицкая
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Республиканский минздрав утверждает, что отсроченных рецептов в Башкирии нетРеспубликанский минздрав утверждает, что отсроченных рецептов в Башкирии нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 30 июля, в правительстве Башкирии состоялось очередное оперативное собрание, на котором обсуждался вопрос с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан. Как сообщил министр здравоохранения региона Анвар Бакиров, в республике отсроченных рецептов по федеральной и региональной льготе нет.

Проблема с лекарствами для льготников горячо обсуждалась в ходе «Прямой линии с главой Башкирии» в апреле 2018 года. По итогам была проведена служебная проверка, и приняты соответствующие меры.

- Для лекарственного обеспечения региональных льготников из республиканского бюджета ежегодно выделяется 1,45 млрд рублей, - заявил Анвар Бакиров. – За счет резервного фонда было дополнительно выделено 300 млн рублей, из которых 287 млн будет предусмотрено для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями.

Также министр здравоохранения отметил, что недавно правительство России приняло проект закона о расширении списка редких заболеваний; в перечень добавлены еще пять болезней: гемолитико-уремический синдром, юношеский ревматоидный артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. Для лечения таких пациентов государство будет централизованно закупать дорогостоящие препараты.

Также в Башкирии завершена подготовка по формированию потребности в льготных препаратах через автоматизированную программу, начиная с момента постановки пациента на учет и заканчивая получением им лекарства на руки.

- Таким образом, поручение главы республики Рустэма Хамитова исправить к лету ситуацию с обеспечением льготников необходимыми лекарствами выполнено в полном объеме, - подвел итоги собрания премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

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