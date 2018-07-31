«Она пыталась нас разорвать»: в центре Уфы собака напала на семейную пару

31 Июль 14:10 2018-08-02T09:59:41+03:00

Мужчина до сих пор находится в больнице с серьезными ранами [видео]

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Неприятное происшествие cлучилось 21 июля с уфимской семьей Шутовых. 31-летняя Алла и 43-летний Константин собирались поехать на дачу к родителям, чтобы навестить сына, гостившего на каникулах у бабушки.

Супруги вышли из своего дома на улице 50 лет СССР и направились в сторону поджидавшего их автомобиля, как следом из подъезда выбежала огромная соседская овчарка и набросилась на Аллу.

«МЫ ОТБИВАЛИСЬ ОТ СОБАКИ, НО ОНА ПРОДОЛЖАЛА АТАКОВАТЬ»

- Я даже не услышала, как она бежала за нами, - рассказывает Алла. – Собака укусила меня за ногу. От резкой и неожиданной боли я обернулась и увидела горящие звериной яростью глаза. Хорошо, что мгновенно среагировал муж: он ударил ее сумкой с вещами, но овчарка продолжала атаковать.

Женщина вспоминает, что собака будто играла со своими жертвами: живо виляла хвостом и скалила острые зубы. Через секунду животное вырвало пакет из рук Константина и бросилось на него. Мужчина упал на асфальт, а разъяренная овчарка вцепилась ему в руку.

- У меня все в глазах потемнело от боли и страха за мужа, - вспоминает Алла. – Я пыталась отогнать собаку, но все было бесполезно. Она отпустила руку и мертвой хваткой впилась в ногу, пытаясь тащить Костю по асфальту. Словно сквозь туман я услышала, как муж кричит мне: немедленно садись в машину…

Убедившись, что Константину удалось отбиться от нападающей собаки и добраться до автомобиля, Алла запрыгнула на переднее сиденье и захлопнула дверь. Обернувшись к мужу, она с ужасом увидела, что он весь в крови.

- Я зарыдала от страха за любимого человека, что он сейчас истечет кровью на моих руках, и я ничего не смогу сделать, - со слезами на глазах вспоминает Алла. – В тот момент я даже забыла, что меня тоже серьезно искусали. Дрожащими пальцами я набрала номер скорой и полиции.

Супруги неоднократно делали соседу замечания насчет агрессивной собаки. Фото из личного архива

«ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ!»

В этот момент из подъезда не спеша вышел сам владелец овчарки с поводком в руках. Он попытался поймать собаку, но та наотрез отказывалась слушаться хозяина и с громким лаем убегала от него. Насилу догнав овчарку и нацепив на нее ошейник, мужчина подошел к супругам. К этому времени на помощь уже подоспел и другой сосед с палкой в руках, который наблюдал за происходящим с балкона и выбежал на улицу.

- Он подошел к нам и начал оправдываться: «Так получилось! Она просто убежала из дома», и, даже не извинившись, увел собаку обратно в квартиру, - возмущается Алла. – Он не предложил помощь, не пообещал приструнить собаку – ничего.

Через несколько минут приехала карета скорой помощи, и супругов отвезли в больницу. Алла отделалась укусом левой ноги, поэтому ее, предварительно обработав раны, сделав необходимые прививки и выписав схему лечения, отпустили домой.

- Мне выписали больничный, и еще три месяца я должна буду регулярно посещать рабиолога (врача, занимающегося изучением, борьбой и профилактикой бешенства – Ред.), - рассказывает Алла.

А вот Константину повезло куда меньше: у него была огромная рваная рана правого бедра и серьезная травма правой руки. Врачи ему сделали несколько операций, установили дренажи. Мужчина потерял много крови и до сих пор сейчас находится в больнице.

ОВЧАРКА ПРОДОЛЖАЕТ ГУЛЯТЬ ВО ДВОРЕ

А вот хозяин собаки, как ни в чем не бывало, продолжает выгуливать агрессивную овчарку во дворе дома. Алла рассказывает, что буквально на днях в окне наблюдала картину, как на качелях сидит девушка, а собака, заливаясь грозным лаем, пытается ее атаковать. При этом владелец с трудом удерживает поводок, особо и не пытаясь оттащить животное подальше.

- Соседу 60 лет, он недавно перенес инсульт, у него руки плохо слушаются, да и сам еле на ногах стоит, - возмущается Алла. – Однажды он просто не удержит свою псину, и она снова кого-нибудь искусает. А у нас в доме полно маленьких детей. У меня у самой сын-школьник. Чего же ждать? Трагедии? А кто будет за нее отвечать?

В ту же злополучную субботу, вернувшись из больницы, Алла прямиком направилась к участковому.

- Участковый мне ответил, что нет такого закона и такой статьи, по которым он мог бы изолировать собаку, - возмущается Алла. – Получается, что факт причинения вреда здоровью есть, а наказания за это нет? Сосед продолжает каждый день, будто ничего не случилось, выгуливать свою собаку. А если она снова убежит? Где гарантия, что обойдется без жертв?

ОФИЦИАЛЬНО

А вот в полиции заявили, что ситуация под контролем, и виновник происшествия обязательно понесет заслуженное наказание.

- Заявление зарегистрировано, после получения результатов медицинской экспертизы будет принято решение о привлечении владельца собаки к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

КОМПЕТЕНТНО

Ситуацию комментирует юрист Роман Петров:

- За собаку всегда отвечает ее хозяин. В данном случае, он должен быть привлечен к административной ответственности, поскольку не доглядел за собакой и допустил нападение на людей. Собака в этой ситуации – источник повышенной опасности. Вообще, все крупные собаки, если содержатся в квартире, по решению городского Совета должны в обязательном порядке быть зарегистрированы, а за их содержание выплачивается по квитанции определенная сумма

Если участковый отказывается возбуждать административное дело, стоит написать обращение его вышестоящему руководству, либо в районную прокуратуру, либо в районный суд.