2018-07-31T12:59:29+03:00
Общество

Вместо денег – машина: житель Башкирии закрыл долг по алиментам, подарив своему ребенку «Ладу»

Мужчина три года скрывался от судебных приставов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Мужчина лишился машины, задолжав по алиментамМужчина лишился машины, задолжав по алиментам
Изменить размер текста:

Если не хочешь попрощаться со своим имуществом, то плати алименты своему ребенку вовремя. В этом убедился 47-летний житель Благовещенска, которому из-за долгов перед сыном пришлось отдать автомобиль.

Как сообщили в службе судебных приставов, мужчина целых три года скрывался от судебных приставов. Официально он не работал, по указанному в прописке адресу не проживал. За три года он накопил задолженность по алиментам в размере 270 тысяч рублей.

Судебные приставы обнаружили в его собственности автомобиль «Лада Калина». Тогда судебный пристав наложил на него арест, запретил регистрационные действия с машиной, из-за чего владелец не мог ее продать. Вдобавок ко всему пристав также приостановил действие водительского удостоверения (должник не мог ездить ни на этом, ни на другом автомобиле). После принятых приставами мер должник сам явился в отдел судебных приставов и внес 100 тысяч рублей в счет оплаты долга. Однако для отмены всех ограничений этого было не достаточно. Снятие принятых ранее мер было возможно только при полном погашении задолженности. К тому же мужчину предупредили, что за злостное уклонение от уплаты алиментов грозит уголовная статья.

Взвесив и обдумав все, мужчина пришел в отдел во второй раз. На этот раз уже с бывшей супругой. С собой нерадивый отец принес от нотариуса договор дарения «Лады Калины» сыну, которому на днях должно исполниться 18 лет, в счет погашения долга. Экс-жене такой подход понравился, и она отозвала свое заявление.

- Эта история свидетельствует о том, что компромиссы возможны и достигаемы при взаимном желании, уважении и понимания ответственности за своих детей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по РБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Предприятие «Красный ключ» открылось после полной реконструкции
Жители Башкирии убили собутыльника поленом
В Башкирии нашлась пропавшая Мавлия Юсупова
В Башкирии больница заплатит миллион за инвалидность пациента
По улицам Агидели бегал медвежонок
В Башкирии водитель «Лады» сбил 58-летнего велосипедиста
«Салават Юлаев» запустил продажу абонементов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Житель Башкирии попытался стать террористом
Рустэм Хамитов усилит борьбу с коррупцией
В Башкирии 11-летний мальчик отравился газом
В Башкирии мужчина утопил в болоте многомиллионную иномарку
Стали известны подробности исчезновения в Башкирии 20-летней Лилии Юлбаевой
Куда сходить в Уфе 3 августа
Жителей Башкирии на этих выходных ждет град и дожди
«Уфа» вышла в следующий раунд Лиги Европы
В Уфе сносят незаконно построенные здания
Житель Башкирии получил тюремный срок за нетрезвое вождение
Жителя Уфы осудят за продажу фиктивного военного билета
Куда сходить в Уфе 3 августа
«Спасли нарукавники»: в Башкирии ребенок едва не утонул в озере
В Уфе водитель иномарки сбил велосипедиста
Погода в Уфе и Башкирии на пятницу, 3 августа: возможны дожди
В Башкирии предлагают ввести карантин на ввоз мяса из соседних регионов