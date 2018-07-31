Вместо денег – машина: житель Башкирии закрыл долг по алиментам, подарив своему ребенку «Ладу»

31 Июль 11:00 2018-07-31T12:59:29+03:00

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Если не хочешь попрощаться со своим имуществом, то плати алименты своему ребенку вовремя. В этом убедился 47-летний житель Благовещенска, которому из-за долгов перед сыном пришлось отдать автомобиль.

Как сообщили в службе судебных приставов, мужчина целых три года скрывался от судебных приставов. Официально он не работал, по указанному в прописке адресу не проживал. За три года он накопил задолженность по алиментам в размере 270 тысяч рублей.

Судебные приставы обнаружили в его собственности автомобиль «Лада Калина». Тогда судебный пристав наложил на него арест, запретил регистрационные действия с машиной, из-за чего владелец не мог ее продать. Вдобавок ко всему пристав также приостановил действие водительского удостоверения (должник не мог ездить ни на этом, ни на другом автомобиле). После принятых приставами мер должник сам явился в отдел судебных приставов и внес 100 тысяч рублей в счет оплаты долга. Однако для отмены всех ограничений этого было не достаточно. Снятие принятых ранее мер было возможно только при полном погашении задолженности. К тому же мужчину предупредили, что за злостное уклонение от уплаты алиментов грозит уголовная статья.

Взвесив и обдумав все, мужчина пришел в отдел во второй раз. На этот раз уже с бывшей супругой. С собой нерадивый отец принес от нотариуса договор дарения «Лады Калины» сыну, которому на днях должно исполниться 18 лет, в счет погашения долга. Экс-жене такой подход понравился, и она отозвала свое заявление.

- Эта история свидетельствует о том, что компромиссы возможны и достигаемы при взаимном желании, уважении и понимания ответственности за своих детей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по РБ.