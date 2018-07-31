2018-07-31T10:54:17+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой погиб 23-летний парень

Родные молодого человека уверены, что водитель был пьян
Эльвина АПАРИНА
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На фото погибший 23-летний ВадимНа фото погибший 23-летний Вадим
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В минувшие выходные, 28 июля, в Татышлинском районе Башкирии на автодороге Татышлы-Кальтяево произошла смертельная авария.

Как гласит сводка ГИБДД, 29-летний водитель за рулем «Богдан 2110» не справился с управлением, выехал в кювет, где опрокинул автомобиль. В машине находилось четыре человека – сам водитель, 23-летний парень и две 18-летние девушки. Сам предполагаемый виновник аварии не пострадал, девушек госпитализировали в больницу. Больше всего досталось пассажиру, который сидел на переднем сидение. Им оказался 23-летний житель села Мишкино, Вадим. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

«ОН ТОЧНО БЫЛ ПЬЯН»

Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, в официальной версии ГИБДД не говорится ничего. Однако родные и близкие погибшего уверены, что Вадима сгубил пьяный водитель.

- Он точно был пьян, - пишут его друзья в соцсетях. – Они в соседнюю деревню ездили к девушкам, точно выпивали все вместе. Да и не пристегнуты были. Жаль, что так произошло.

Село Мишкино скорбит в связи с утратой – Вадима вспоминают только хорошими словами: добрый, трудолюбивый, отзывчивый. Его похоронили сегодня, 31 июля.

Напомним, это уже вторая авария этим летом в Мишкинском районе Башкирии. 10 июля в аварии погибли трое друзей. Компания выпивших парней и девушки на «Ладе Приоре» уходила от погони ДПС. Набрав скорость, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Из искореженного металла достали тела троих друзей, которые сидели сзади. Все они были сверстниками, у одного из них остался маленький ребенок.

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