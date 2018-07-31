«Я посмотрю, что там с погодой»: девятилетний мальчик погиб, выпав из окна 10-го этажа в Уфе

31 Июль 09:00 2018-08-02T09:59:41+03:00

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30 июля в столице Башкирии произошла трагедия – из окна десятого этажа выпал 9-летний мальчик. К сожалению, ребенок получил многочисленные травмы и переломы и скончался до приезда на место ЧП врачей.

Как позже сообщили в СУ СКР по Башкирии, трагедия произошла днем. Мама мальчика в этот момент была дома и занималась своими делами на кухне. Погибший школьник играл в этот момент в комнате вместе со своим братом. Как рассказал 10-летний брат, мальчик забрался на диван, стоящий перед оконным проемом, и попытался самостоятельно открыть окно, якобы, посмотреть, какая на улице погода. Не понятным на данный момент причинам, несчастный сорвался вниз.

ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Следователи Башкирии по данному факту сейчас проводят доследственную проверку. Будут установлены виновные лица.

- Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Это не первый трагический случай в этом году, когда дети падают с окон. 1 июля в Октябрьском не стало дввухлетнего ребенка. Малыш, оставшись без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна девятого этажа в 32-м микрорайоне города. Ребенок не сумел выжить.

Следующий случай произошел 3 июля в Стерлитамаке. Маленький ребенок выпал также из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. К счастью, мальчик при падении выжил. Он получил серьезные травмы.

Следователи убедительно просят не оставлять детей без присмотра и просят соблюдать меры предосторожности:

1. Не приучайте ребенка стоять на окне даже в вашем присутствии;

2. Уберите всю мебель, и иные предметы, воспользовавшись которыми, ребенок может взобраться на подоконник;

3. Поставьте возле открывающейся створки предмет, который, громко упав, оповестит вас, что ребенок открыл окно самостоятельно;

4. Ребенку старше трех лет нужно объяснить опасность высоты (показать гравитационные свойства игрушки, пояснить, что падать больно);

5. Объясните ребенку, что москитная сетка это ложная опора – она вылетает при малейшем нажиме на нее;

6. Обязательно установите специальный фиксатор (блокирующий замок, ручку с ключом) на металлопластиковое окно, позволяющий открывать створку только в режиме проветривания. Закрыв блокиратор окна на ключ, уберите его в недоступное для ребенка место;

7. Ни на минуту не оставляйте ребенка любого возраста возле открытого окна;

8. Никогда не окрикивайте ребенка, который уже взобрался на окно и смотрит вниз. Крик может его испугать, спокойно позовите его, побудив подойти к вам;