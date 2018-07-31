2018-07-31T10:09:53+03:00
Спорт

Домой с «бронзой»: башкирские рапиристы в очередной раз подтвердили свой класс

Тимур Сафин и Тимур Арсланов в составе сборной России стали третьими на чемпионате мира
Рустам МАКСЮТОВ
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Мужская сборная России по рапире. Фото: Федерация фехтования РоссииМужская сборная России по рапире. Фото: Федерация фехтования России
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В китайском Уси завершились соревнования рапиристов в рамках чемпионата мира по фехтованию. Традиционно одними из лидеров в мужской сборной России остаются представители Уфы. Олимпийский чемпион 2016 года Тимур Сафин и его молодой земляк Тимур Арсланов возвращаются на родину не с пустыми руками – у обоих по бронзовой медали в командном турнире.

Напомним, что именно в этой дисциплине Россия стала чемпионом на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Однако конкуренция в рапире невероятно высока, поэтому рассчитывать на легкую дорогу к медалям не приходилось. Если в первый день россияне еще не испытали серьезных проблем с крепкой сборной Гонконга – 45:28, то вот потом началась настоящая «рубка».

Уже на стадии четвертьфинала волею жребия попался принципиальнейший соперник в лице сборной Франции. Встреча началась откровенно плохо, россияне сразу же начали проигрывать с разницей почти в десять уколов. Слава богу, очень вовремя поймал кураж молодой уфимец Арсланов. Его победа над опытным и титулованным Лефором со счетом 11:3 изменила все расклады в паре. Партнеры в ответственный момент почин поддержали и вырвали путевку в следующий этап.

Только вот, похоже, эта битва забрала у российских ребят все силы и эмоции. Против американцев в полуфинале наши рапиристы не были похожи сами на себя, уступили все важные бои и проиграли – 45:29.

После этого отступать было уже некуда. За третье место предстояло биться с южнокорейцами, и тут вся команда собралась, показала уверенное фехтование и заслуженно победила – 45:35.

Для Тимура Сафина это стало повторением своего лучшего результата на чемпионатах мира, а вот Тимур Арсланов впервые завоевал медаль чемпионатов мира.

Что касается личного турнира рапиристов, то у представителей Башкирии, как и у всех россиян, не получилось. Лучшим в сборной стал Тимур Сафин, и у него только десятое место.

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