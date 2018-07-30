Не везет: «Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью в 1 туре РПЛ

30 Июль 23:35 2018-07-31T10:42:42+03:00

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Событийным получился первый домашний матч чемпионата российской премьер-лиги для футбольного клуба «Уфа». В гости приехал не абы кто, а действующий чемпион – московский «Локомотив». При этом команда практически не изменилась с прошлого сезона: все футболисты, которые кровью и потом добывали «золото», на месте. Сложность состояла лишь в том, что еще недавно «железнодорожники» отпахали 120 минут в рамках Суперкубка. Да еще при этом матч проиграли, поэтому позитивных эмоций наверняка в раздевалке не наблюдалось.

Легенда тренерского цеха и наставник «Локомотива» Юрий Семин понимает все проблемы, которые навалились на старте сезона, и относится к ситуации нормально:

- По сути, мы даже не тренировались на синтетике. Просто времени не было. Только вернулись с Нижнего Новгорода, восстановились, как тут же пришлось лететь в Уфу. Плюс многие игроки из-за чемпионата мира находятся в разном функциональном состоянии. Нам нужно два-три матча, чтобы форма у всех подравнялась. Пока баланса нет.

Из состава «Уфы» никто на чемпионат мира не ездил, но команда столкнулась с довольно серьезными кадровыми проблемами. После травмы Кротова в Лиге Европы из нападающих фактически остались только Фатай и Слай. При этом второй, как правило, играет из глубины. В такой ситуации на град моментов и голы рассчитывать не приходится.

- Не секрет, что мы ищем игроков в группу атаки, - рассказал главный тренер башкирского клуба Сергей Томаров. – Наверное, даже не нападающего, а нападающих. Процесс переговоров достаточно сложный. Если бы можно было просто заплатить деньги и сразу подписать кого-нибудь, мы бы так и сделали. Но в трансферах нужно договориться со всеми сторонами. У нас есть список тех форвардов, которых мы хотим привлечь. Каждодневно работаем над этим.

Борьба была беспощаднойФото: Рустем АХУНОВ

«ГЛАЗА РАЗУЙ!»

Первый тайм в исполнении «Уфы» и «Локомотива» вряд ли можно назвать содержательным и занимательным, однако в нем был один эпизод, который не на шутку всех взбесил и который, возможно, испортил всю игру. Если говорить прямо, судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым попросту украла гол у гостей.

Конечно, момент был достаточно сложным и динамичным. После проникающей передачи за линией офсайда оказались сразу четыре игрока «железнодорожников», соблазн у бокового арбитра поднять флажок вверх - высочайший. Но все-таки Эдер, который в итоге принял мяч и затем послал его в сетку мимо Беленова, находился в абсолютно правильном положении, он даже имел некоторый запас. На чемпионате мира в такой ситуации главный судья запросил бы мнение видеопомощников, те в течение нескольких секунд все бы посмотрели, а затем оперативно сообщили, что гол чистый. Справедливость бы восторжествовала. Но в чемпионате России все по-другому.

- Да я уже с прошлого сезона твержу, - был зол Семин. – Технологии надо внедрять. Да сколько можно уже. Чистый гол. Просто взяли и украли у нас. Ведь все в матче пошло бы по-другому. Давайте уже что-то делать с этим наконец, видеоповторы нужны нашему чемпионату.

«Уфа» можно сказать отскочила, но нельзя утверждать, что по игре хозяева смотрелись слабее. Наверное, все-таки даже наоборот. Практически все атаки москвичей разбивались о грамотно выстроенную оборону, а у «горожан» впереди неплохо смотрелись нигерийцы Фатай и Слай. Самое странное, что форварды умудрялись раз за разом выигрывать позиции у таких зубров, как Чорлука и Кверквелия. Гилерме приходилось не раз подстраховывать и потом пихать своим защитникам.

Слай убегает от защитников "Локомотива"Фото: Рустем АХУНОВ

КАК НА КАЧЕЛЯХ

Вторая 45-минутка так и вовсе превратилась в пиршество моментов. На авансцену вышел Слай, который фактически в одиночку создавал сам себе моменты. Он это делал и внизу с помощью скорости и обводок, он это делал и вверху при помощи своего великолепного прыжка. Высоченные центрдефы гостей проигрывали ему даже воздух. «Уфе» не хватало вот буквально чуть-чуть, чтобы открыть счет голам в новом сезоне.

«Локомотив», естественно, тоже огрызался, и порой это выглядело устрашающе. Фарфан, который явно еще не набрал форму, не забивал в упор. В прошлом сезоне перуанец такие щелкал как орешки, а в нынешнем пока не получается.

- Он тренируется всего пятый день, - объяснял Семин действия своего лидера. – Никакой предсезонки у него не было. Однако я все равно считаю, что сегодня Фарфан сыграл здорово. Мне понравилось.

Болельщики "Локомотива" заняли целый сектор стадиона "Нефтяник"Фото: Рустем АХУНОВ

Никак не могли пристреляться к воротам Беленова и другие участники мундиаля – португалец Фернандеш и россиянин Алексей Миранчук. По сути, по-настоящему голевых моментов от чемпионов было максимум два.

Когда все предсказуемо шло к нулевой ничьей, вдруг неожиданно вновь огрызнулся Слай. Да так, что Кверквелия вполне наиграл на итоговый неуд. Нигериец опередил соперника, да еще и в силовой борьбе не проиграл защитнику, который выше его на голову. Единственная заслуга грузинского оборонца – он не стал фолить. Зато нарушил правила Гилерме, так как быстроногий Слай поймал его на движении.

Расплата была мгновенной – пенальти. Исполнять вызвался сам же пострадавший, и сделал это, похоже, зря. Опытнейший бразилец с российским паспортом еще до удара начал выводить из себя форварда, а потом еще выиграл психологическую борьбу, вынудив пробить в нужный ему угол. Гилерме парировал, а Слаю только и оставалось, что схватиться за голову. Нулевая ничья, уже вторая для «Уфы» в сезоне.

Гилерме сносит СлаяФото: Рустем АХУНОВ

ВПЕРЕД В ДОМЖАЛЕ

Сергей Томаров исполнение одиннадцатиметрового не смотрел, отвернувшись в другую сторону. Заметно, как молодой тренер очень сильно переживает, что его команде пока не удается забить. Однако справедливости ради стоит заметить, что с «Локомотивом» его подопечные играли добротно, и была видна тренерская рука. К тому же, как выяснилось, несмотря на неопытность, Томаров умеет держать удар перед СМИ:

- Почему исполнял пенальти Слай? У нас еще до матча обговорены кандидатуры игроков, которые бьют одиннадцатиметровые. Слай был в этом списке. Он заработал этот момент, он был уверен, что забьет. Проблема не в нем. Если вы внимательно проанализируете, то у нас вообще проблемы с пенальти уже давно. Не забивали и Фатай, и Пауревич, и Ванек, и другие. Работаем над этим. Что касается моего противостояния с Семиным, то я ведь на поле не выхожу. Я просто тренер, а играли футболисты двух команд – «Уфы» и «Локомотива». Поэтому не надо меня спрашивать о каких-то личных вопросах, выше команды себя ставить не стану.

Сергей Томаров умеет держать ударФото: Рустем АХУНОВ

Молодой башкирский специалист вообще оставил очень приятное впечатление. Это действительно человек, который живет одними лишь мыслями о команде. Пока немного не получается, однако «Уфа», как кажется со стороны, движется в правильном направлении.

Уже второго августа у Томарова очень серьезный экзамен – ответный матч в гостях со словенским «Домжале». Об этом, к слову, даже вспомнил Юрий Семин, который перед уходом искренне пожелал башкирскому коллективу удачи. Она действительно не помешает.