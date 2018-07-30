Владимир Спиваков и Земфира вошли в число самых богатых и успешных российских знаменитостей

30 Июль 12:32 2018-07-30T13:05:30+03:00

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Рейтинг самых высокооплачиваемых отечественных знаменитостей - артистов, музыкантов и спортсменов - журнал «Forbes» составляет уже на протяжении четырнадцати лет. На днях журнал опубликовал очередной рейтинг, состоящий из пятидесяти фамилий, в который попали и двое уроженцев Уфы - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России, оркестра «Виртуозы Москвы» и Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков и певица Земфира. По версии журнала, за год 41-летняя рок-звезда заработала 1,5 миллиона долларов США, а 73-летний маэстро - $1,4 млн. В рейтинге, при составлении которого учитываются не только доходы, но и число упоминаний в СМИ/ТВ и число запросов в поисковой системе «Яндекс», музыканты занимают 44 и 49 строчки соответственно.

В прессе и на ТВ имя Земфиры за год упоминалось 853 раза, а Владимира Спивакова - 1127 раз. Пользователи «Яндекса» искали имя рок-звезды в интернете - 3 792 549 раз, а маэстро - 309 750 раз.

Стоит отметить, что имя народного артиста Башкирии и почетного гражданина Уфы Владимира Спивакова не так часто фигурирует в списке самых богатых знаменитостей - за все время он попадал в него лишь трижды, а вот рок-звезда, напротив, завсегдатай рейтинга. За четырнадцать лет его существования ее имени в списке «самых-самых» не было лишь однажды - в 2010 году. Однако в Топ-10 певице удавалось подняться только дважды - в 2015 году она оказалась на восьмой строчке «Forbes», а в 2016 году - на девятой с доходами соответственно $1,3 млн и $ 9 млн. В прошлом году Земфира попала на 17 строчку, заработав $5 млн. А вот доходы певицы за прошлый год оказались намного скромнее, и в итоге она оказалась в последней десятке списка. Понижение в рейтинге Земфиры объясняется просто - с мая 2017 по мая 2018 Земфира почти не давала концертов, и ее доходы, естественно, резко упали. Зато сейчас певица наверстывает упущенное и все лето выступает на всевомозможных фестивалях - «Дикая мята», фестивале болельщиков FIFA. В последний месяц лета у нее запланировано еще два выступления - 4 августа на фестивале «Пикник «Афиши» в музее-усадьбе «Коломенское» под Москвой, а 11 августа в Сочи, на фестивале «Livе Fest Summer».

Кстати, Земфира и Владимир Спиваков не единственные знаменитые уфимцы, чьи имена попадали в престижный список. В 2011 году лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук оказался в рейтинге на 45 месте, впервые, по версии журнала, заработав свой миллион долларов. Однако рок-музыкант был крайне возмущен, что его фамилия фигурирует в списке богачей, и даже подал на журнал в суд. С тех пор у журналистов напрочь пропала охота подсчитывать доходы «Юры-музыканта».

В прошлом году на 47 строчке списка главных российских знаменитостей оказалось имя гонщика «Формулы-1» Данила Квята, сумевшего заработать миллион долларов.

В рейтинге - 2018 сразу за Земфирой на 45 строчке расположилась модель с башкирскими корнями Ирина Шейк, заработавшая за год $1,3 млн.