2018-07-30T11:20:30+03:00
Туризм

Туристические достопримечательности Башкирии готовы связать единой пешеходной тропой

Идею уже обсудили на заседании Совета по науке при Главе республики
Эльвина АПАРИНА
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На фото Идрисовская пещера. Автор: Андрей КУЗЬМИННа фото Идрисовская пещера. Автор: Андрей КУЗЬМИН
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В доме Правительства Башкирии 24 июля прошло заседание Совета по науке при Рустэме Хамитове. Чиновники обсудили развитие геопарков в регионе и их научное сопровождение.

Также в ходе заседания прозвучало предложение объединить туристические достопримечательности Башкирии единой пешеходной тропой. Алексей Лачинов, ведущий научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов отметил, что подобные тропы есть во многих странах, в том числе и в США. Создание подобных троп, по которым можно пройти всю страну, в настоящее время является интересным и популярным направлением в туризме.

Идею поддержали многие, в том числе и сам Хамитов. Председатель Госкомитета республики по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов сообщил, что в настоящее время уже разрабатывается такой маршрут. Речь идет о достопримечательностях Южного Урала. Вскоре тропа захватит и северо-восток республики. На данный момент тропа промаркирована примерно наполовину – около 400 километров. Маршрут берет свое начало в Белорецке, далее проходит через несколько вершин.

– Здесь есть, безусловно, рациональное зерно, – прокомментировал предложение глава Башкирии Рустэм Хамитов. – В мире есть такие примеры, в частности, большой популярностью пользуется тропа, которая идёт по территории Испании и Португалии с выходом на океан. И эти тропы не только пешеходные, они предназначены ещё и для велотуризма.

К тому же Хамитов отметил, что все организационные и финансовые вопросы, которые были подняты в ходе заседания, должны быть решены.

– Мы все вместе движем вперёд хороший, интересный, большой проект, очень важный, новаторский. И для республики в известной степени это может быть глобальной идеей, потому что таких территорий, подобных нам, или нет, или очень мало. Нам надо воспользоваться своим преимуществом, раз природа так щедро одарила нас в этом направлении, – подытожил Рустэм Хамитов. – Мы должны сделать эту работу качественно. Для этого у нас есть всё.

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