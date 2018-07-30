«Думаю, через 15 лет выступать уже не буду»: Земфира ответила на вопросы своих фанатов

30 Июль 11:13 2018-07-30T12:04:00+03:00

Летом 2018 певице даже отдохнуть не удается -она дает один концерт за другим. На снимке - выступление на фестивале " Дикая мята". Фото: Максим МАНДЖИ

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- Я спонтанный человек, и ни за что от своей спонтанности не откажусь - да и невозможно это, - честно признается Земфира, на днях сделавшая настоящий подарок своим поклонникам - ответила на их вопросы через соцсети.

Поскольку 41-летняя рок-звезда давно слывет одной из самых закрытых отечественных знаменитостей и не спешит делиться сокровенным, некоторые фанаты даже не сразу поверили, что их любимица решила «пообщаться» таким образом, ведь, как известно, у нее даже нет аккаунта в соцсетях.

- Земфира, это, правда, вы? Как же вы пишите сюда, через фейковую страницу? - спрашивали певицу самые недоверчивые

- Админ дал пароль, - пояснила звезда, накануне опубликовавшая нашумевший пост о молодых певицах Гречке и Монеточке, благодаря которому в итоге и решила осчастливить фанатов, отвечая на их вопросы.

- Гречка - очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит, в отличии от Гречки, но голос омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен можно петь всякую чушь - пример: Жанна Агузарова. Удачи обеим!

- Зачем такой мерзкий пост? - напрямую спросили певицу удивленные столь резкой оценкой фанаты. - Что вы сами чувствуете, когда обсуждают вашу внешность?

- Да незачем же. Отреагировала на новые имена, - попыталась объясниться Земфира, - Вы меня не знаете, может, как-то и представляли себе, что-то придумали на мой счет. Я резка в оценках. И меня обсуждают большее количество лет, чем вам есть. Ничего, живу...

- Почему судили Гречку и Монетчку по внешности? - не унимались фанаты, вновь и вновь возвращаясь к горячей теме

- Совсем нет. Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ - это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же, - терпеливо разъясняла Земфира.

«ДДТ» - УВАЖАЕТ, «ЛЕНИНГРАД» - НЕ ЛЮБИТ

Поклонников интересовало абсолютно все, что касается их любимой певицы - какими духами она пользуется, какие сигареты курит, что слушает.

- Кто из современных отечественных исполнителей вам импонирует?

- Задумалась, не могу назвать ни одного имени.

Тем не менее, Земфира все же отметила, что с уважением относится к группам «ДДТ» и «Аквариум», симпатизирует Константину Кинчеву и Пелагее, а вот творчество Сергея Шнурова ей не по вкусу.

- Мне не нравится «Ленинград» - и никогда не нравился. Не мое, - подчеркнула Земфира.

Среди ее любимых исполнителей, как выяснилось, сплошные британцы - «Radiohead», «Gorillaz», «Massive Attack», Дэвид Силвиан. Любит певица и классику: Баха, Бетховена, Вагнера.

- А правда, что вы фанатели от «Ласкового мая»? – поинтересовались у Земфиры.

- Ну, фанатела я от «Кино», но «Ласковый май» слушала, да! - не стала отрицать рок-звезда.

- Насколько биографичны ваши песни? Можете назвать несколько любимых?

- Полагаю, биографичны. Но себя не слушаю, не могу.

- Какую песню, вы считает своей визитной карточкой, благодаря которой вас безошибочно узнают?

- «Хочешь», наверное.

Очень много вопросов было о предстоящих концертах - фанаты ждут певицу только в России, но и в Украине, Белоруссии, Казахстане, Израиле, странах Европы. Но и ничего конкретного по этому поводу Земфира не сказала, чаще всего ограничиваясь неопределенным: «не знаю» или «пока нет».

Некоторым городам сразу было сказано твердое «нет» - не повезло фанатам звезды из Владивостока, Сургута, Архангельска, Ростова-на-Дону. Концертов в Крыму певица тоже пока не планирует.

- Будет ли «Олимпийский» в 2024 году? - поинтересовались фанаты

- Страшно думать, но в смелых мечтах хотелось бы!

- Хочется попасть на ваш концерт лет через пятнадцать с детьми,- делится мечтами одна из молодых поклонниц Земфиры.

- Думаю, я не буду уже выступать, - отвечает певица, которой через пятнадцать лет исполнится 56 лет.

Фанаты поинтересовались, часто ли Земфира испытывает творческий кризис.

- Часто, - не стала скрывать певица. - Испытываю ли я его сейчас? Скорее, да. Но, в тоже время, я в хорошей форме.

- Что вас больше вдохновляет: грусть или ощущение счастья?

- Печаль - мое любимое состояние.

«МНЕ ТЯЖЕЛО ВОЗВРАЩАТЬСЯ В УФУ»

Немало вопросов задали певице земляки. Естественно, их больше всего сегодня волнует вопрос: ждать ли певицу на малой родине с концертами, ведь на своем последнем выступлении во Дворце спорта, который проходил в рамках тура «Маленький человек» два года назад, самая знаменитая уфимка дала понять родному городу, что концертов здесь больше ждать не стоит.

- Вы сказали нам: «Прощайте!». Какие три слова мы так и не произнесли? - недоумевает поклонница певицы Гульнара Минниярова. - «Мы тебя любим !» - мы кричали, как могли.

- Мне тяжело возвращаться в Уфу, - не стала скрывать Земфира, пережившая здесь самые тяжелые моменты в своей жизни - смерть родителей и трагическую гибель любимого брата Рамиля, утонувшего во время подводной охоты на Павловском водохранилище в возрасте 43 лет.

Потеряв самых близких и дорогих ей людей, певица в Уфу не торопится - здесь практически никого из родни не осталось. Кроме родителей и старшего брата, она также потеряла и двух сводных братьев по отцу - один умер от сердечного приступа, другой - от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Единственная близкая родня - дети погибшего брата, 28-летние племянники певицы Артур и Артем Рамазановы, с которыми она осуществила проект «The Uchpochmak», давно перебрались жить в Лондон - знаменитая тетя оплатила им учебу на эстрадном отделении одной из британских школ искусств.

Кстати, певица сообщила, что проект «The Uchpochmak», просуществовавший всего год, вовсе не закрыт, а «на паузе». Но, несмотря ни на что, Земфира, похоже, все таки не исключает возможности в будущем осчастливить земляков. На прямой вопрос: «Будет ли концерт в Уфе?», она честно ответила: «Пока не знаю».

А пока башкирским поклонникам, желающим услышать певицу вживую, приходится ездить в другие регионы. Одна из девушек, побывавшая недавно в Екатеринбурге, где Земфира была одним из хэдлайнеров фестиваля «Маяк», пожаловалась на агрессивность членов постоянной фан-группы певицы, постоянно сопровождающих своего кумира.

- ... Было полное безобразие - подошли за три часа до запуска и силой стали выталкивать стоящих с утра. Лично мне выкручивали пальцы! - возмущалась девушка, вопрошая «кто виноват?».

- Не я, - парировала Земфира. - Я пою, вы забыли?

Другой поклоннице, тоже высказывающей претензии по поводу поведения фанатов, Земфира без лишних слов посоветовала: «Разбирайтесь сами!».

А на вопрос, довольна ли она своей фан-зоной и что хотела бы исправить, философски заметила:

- Она такая, как есть. Фэны - твое отражение... Ничего не надо править. Как можно исправить человеческие реакции? Можно только смириться. Ну, и срываться иногда.

ЗАМУЖ НЕ СОБИРАЕТСЯ, ДЕТЕЙ РОЖАТЬ НЕ БУДЕТ

Как и обещала, Земфира ответила практически на все вопросы, пропуская лишь те, которые повторялись, - и была предельно откровенна.

Сообщила, что замуж не собирается и потомством обзаводиться не намерена, хотя смысл жизни видит в любви, а с детьми отлично ладит: «Мне с ними легко».

- А чем вы занимаетесь, находясь в одиночестве? - полюбопытствовали поклонники.

- Смотрю кино, читаю, играю на чем-нибудь, поливаю растения. Могу много дней не выходить из дома.

Певица, вообще была на редкость терпима к любым вопросам. Озвучила марку сигарет, которые курит, назвала свое любимое вино, призналась, что лучшим средством от депрессии считает таблетки.

Любит играть в сквош, обожает лошадей, но побаивается ездить верхом, не плавает из-за проблем с ушами и даже дала простой рецепт тем, кто хочет похудеть: «Минус сахар и хлеб».

А еще призналась, что в детстве ее любимым лакомством был как раз простой хлеб с маслом и сахаром. Ее семья жила очень скромно: родители, простые советские учителя, не баловали детей. В давних интервью певица рассказывала, что когда в четырнадцать лет начала петь в подземных переходах Уфы, то на первые заработанные деньги покупала продукты и с гордостью приносила домой фрукты, дорогую колбасу и прочие деликатесы, которые не могла позволить себе семья.

Зато сейчас певица входит в число самых богатых отечественных знаменитостей и может себе многое позволить.

- Если я напишу, какие у меня дома картины, меня ограбят, - заявила певица, правда, тут же поспешив оговориться, что это шутка.

Певица заявила, что ей всегда хорошо только дома.

- Я - домосед. Испытываю дискомфорт, когда долго не дома. Москва сейчас особенно прекрасна.

Однако певица не исключает, что возможна и смена места жительства - среди любимых городов числятся Париж и Лондон, но свое будущее в музыкальном плане она видит только в России.