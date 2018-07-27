Год без Хании Фархи: младшая сестра певицы организовала конкурс в ее честь и стала бабушкой для внучки звезды
Сегодня поклонники знаменитой артистки, которую часто называли Примадонной, татарской Аллой Пугачевой, вспоминают свою любимицу, скоропостижно скончавшуюся 27 июля прошлого года на 58 году жизни. Певица умерла во время поездки в родную деревню в Татышлинском районе Башкирии, куда приехала навестить близких.
Причиной внезапной смерти стал оторвавшийся тромб - певицу едва успели довести до районной больницы, но медики оказались бессильны. Смерть певицы потрясла буквально всех.
- Она была половинкой моей души. Я до сих пор не могу отправиться от горя, - признается младшая сестра певицы, 48-летняя Фируза Ибатуллина. - Я постоянно слушаю ее песни - и дома, и в машине... Мне порой нестерпимо хочется набрать номер ее телефона, спросить: "Как дела?"
В память о певице Фируза организовала конкурс татарской и башкирской песни "Онотолор тимэ..." - по названию одной из песен Хании Фархи. Его провели весной на Грант Главы Башкирии в Татышлах, где так любила бывать певица и где трагически оборвалась ее жизнь
Фируза вспоминает, что Хания тогда приехала в родную деревню со слезами на глазах - словно предчувствовала, что это будет в последний раз.
88-летняя мама Хании Фархи накануне годовщины со дня смерти певицы навестила могилу дочери на Ново-татарском кладбище Казани. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной
- Мы спрашивали: "Что случилось? Что ты переживаешь?", а она говорит: " Ничего, просто соскучилась по вам», - вспоминает сестра. - Но чувствовала она себя неважно - скакало давление. Еле уговорили врача вызвать...
Ханию даже хотели положить в больницу, но от госпитализации она категорически отказалась. Сестра певицы рассказала, что 27 июля Хания вроде чувствовала себя нормально, хлопотала по хозяйству, даже огурцов насолила. А буквально через несколько часов сердце певицы остановилось.
Младшая сестра Хании - 48-летняя Фируза (слева) похожа на певицу как две капли воды. На снимке сестры с мамой - Фанией Азмухаметовной. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной.
В годовщину смерти Хании Фархи состоится официальное открытие ее памятного мемориала на Ново-татарском кладбище, а накануне на могиле дочери побывала и мама певицы - 88-летняя Фания Азмухаметовна. Поездка в Казань далась престарелой женщине очень нелегко, но она все же решила навестить дочь. Младшая сестра певицы, кстати, похожая на нее как две капли воды, заботится не только о матери, она всеми силами старается поддерживать детей и внуков Хании. Кстати, маленькая внучка певицы - Ясмина называет Фирузу "дэу энике" и считает своей бабушкой.
Сама Фируза вспоминает любимую сестру каждый день. Часто бывает в Казани - навещает семью племянницы - старшей дочери Хании.
- Хожу по знакомым улицам и мне все кажется, что вот сейчас навстречу появится любимая сестренка, - признается сестра певицы. - В доме у нее все так же, как было при ее жизни - муж ничего не поменял, не тронул - и за это я ему очень благодарна. Кажется, вот сейчас откроется дверь и войдет Хания .