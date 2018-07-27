2018-07-27T16:43:19+03:00
Звезды

Год без Хании Фархи: младшая сестра певицы организовала конкурс в ее честь и стала бабушкой для внучки звезды

27 июля ушла из жизни самая яркая звезда национальной эстрады, народная артистка двух республик - Башкирии и Татарии.
Мила КИЯН
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Ханию Фархи часто назвали Примадонной национальной эстрады. Фото: личный архив Фирузы ИбатуллинойХанию Фархи часто назвали Примадонной национальной эстрады. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной
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Сегодня поклонники знаменитой артистки, которую часто называли Примадонной, татарской Аллой Пугачевой, вспоминают свою любимицу, скоропостижно скончавшуюся 27 июля прошлого года на 58 году жизни. Певица умерла во время поездки в родную деревню в Татышлинском районе Башкирии, куда приехала навестить близких.

Причиной внезапной смерти стал оторвавшийся тромб - певицу едва успели довести до районной больницы, но медики оказались бессильны. Смерть певицы потрясла буквально всех.

- Она была половинкой моей души. Я до сих пор не могу отправиться от горя, - признается младшая сестра певицы, 48-летняя Фируза Ибатуллина. - Я постоянно слушаю ее песни - и дома, и в машине... Мне порой нестерпимо хочется набрать номер ее телефона, спросить: "Как дела?"

В память о певице Фируза организовала конкурс татарской и башкирской песни "Онотолор тимэ..." - по названию одной из песен Хании Фархи. Его провели весной на Грант Главы Башкирии в Татышлах, где так любила бывать певица и где трагически оборвалась ее жизнь

Фируза вспоминает, что Хания тогда приехала в родную деревню со слезами на глазах - словно предчувствовала, что это будет в последний раз.

88-летняя мама Хании Фархи накануне годовщины со дня смерти певицы навестила могилу дочери на Ново-татарском кладбище Казани. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной

88-летняя мама Хании Фархи накануне годовщины со дня смерти певицы навестила могилу дочери на Ново-татарском кладбище Казани. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной

- Мы спрашивали: "Что случилось? Что ты переживаешь?", а она говорит: " Ничего, просто соскучилась по вам», - вспоминает сестра. - Но чувствовала она себя неважно - скакало давление. Еле уговорили врача вызвать...

Ханию даже хотели положить в больницу, но от госпитализации она категорически отказалась. Сестра певицы рассказала, что 27 июля Хания вроде чувствовала себя нормально, хлопотала по хозяйству, даже огурцов насолила. А буквально через несколько часов сердце певицы остановилось.

Младшая сестра Хании - 48-летняя Фируза (слева) похожа на певицу как две капли воды. На снимке сестры с мамой - Фанией Азмухаметовной. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной.

Младшая сестра Хании - 48-летняя Фируза (слева) похожа на певицу как две капли воды. На снимке сестры с мамой - Фанией Азмухаметовной. Фото: личный архив Фирузы Ибатуллиной.

В годовщину смерти Хании Фархи состоится официальное открытие ее памятного мемориала на Ново-татарском кладбище, а накануне на могиле дочери побывала и мама певицы - 88-летняя Фания Азмухаметовна. Поездка в Казань далась престарелой женщине очень нелегко, но она все же решила навестить дочь. Младшая сестра певицы, кстати, похожая на нее как две капли воды, заботится не только о матери, она всеми силами старается поддерживать детей и внуков Хании. Кстати, маленькая внучка певицы - Ясмина называет Фирузу "дэу энике" и считает своей бабушкой.

Сама Фируза вспоминает любимую сестру каждый день. Часто бывает в Казани - навещает семью племянницы - старшей дочери Хании.

- Хожу по знакомым улицам и мне все кажется, что вот сейчас навстречу появится любимая сестренка, - признается сестра певицы. - В доме у нее все так же, как было при ее жизни - муж ничего не поменял, не тронул - и за это я ему очень благодарна. Кажется, вот сейчас откроется дверь и войдет Хания .

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