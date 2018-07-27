2018-07-27T20:31:56+03:00
Происшествия

«Пожалуйста, помогите!»: в Башкирии отец семейства утонул на глазах всей своей семьи

Под воду, если бы не помощь неравнодушных, могла уйти вся семья
Эльвина АПАРИНА
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Трагедией завершился отдых для семьи Гариповых в минувшие выходные, 24 июля. В реке утонул глава семьи. Все могло быть гораздо хуже – тонуть начала почти вся семья. На помощь к ним прибежали трое мужчин, которым удалось спасти семилетнюю Азалию и мать. Сейчас жена погибшего Айрата пытается найти героев и отблагодарить их за спасенные жизни, ведь мужчины рискуя собой, вытащили их из страшного течения реки.

События того дня Миляуша вспоминает неохотно. 24 июля они с мужем и двумя детьми, семилетней Азалией и пятилетним Марселем, отправились отдыхать на речку в деревню Симский, что в Кармаскалинском районе Башкирии. Семья разбила лагерь в том месте, где река Сим соединяется с Белой.

Искупавшись и отдохнув, Гариповы собрались ехать домой. В какой-то момент дети увидели, что в воде остались их надувные круги, которых стало уносить течением. Азалия бросилась в воду за ними, и ребенка стало уносить течением. Вслед за ней поплыла и мать, и отец. Все они стали тонуть. На истошные крики дитя и взрослых прибежали трое мужчин, которые отдыхали неподалеку.

- Они бросились за нами в воду, вытащили меня, дочку. Один из них рванул за мужем, но его самого стало уносить течением, в этот день оно было очень сильное, - рассказала «Комсомолке» Миляуша. – К сожалению, мужа спасти не удалось – мужчина вытащил из воды его бездыханное тело. Мы бы очень хотели их найти и просто поблагодарить за помощь, сказать большое человеческое спасибо. Если бы не они, наш сын мог остаться совсем один.

Главу семейства Айрата похоронили вчера, 26 июля.

Если вы стали очевидцем произошедшего, или являетесь одним из тех самых героев, свяжитесь с Миляушой по телефону 8 (917) 353-87-83.

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