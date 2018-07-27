«Скрывается у любовника»: муж рассказал, где может находиться пропавшая Лидия Апканиева из Башкирии

27 Июль 10:09 2018-07-27T20:36:04+03:00

Муж убежден, что жена с тремя маленькими детьми прячется у одного из своих возлюбленных

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В Башкирии продолжаются поиски пропавшей 30-летней жительницы Бирска Лидии Апканиевой. Напомним, что женщина ушла из дома 25 июля после ссоры с мужем, забрав с собой трех маленьких сыновей, младшему из которых недавно исполнился годик. Лидия отключила телефон, взяла с собой небольшую сумму денег, собрала свои и детские вещи – и бесследно исчезла. Муж с ног сбился, разыскивая супругу, и даже полиция уже подключилась к прискам.

Многие гадали, что же сподвигло молодую женщину бросить все и убежать? Наконец, муж Лидии рассказал, что стало причиной ссоры и где сейчас может прятаться беглянка.

- За день до пропажи мы сильно поссорились с Лидой, - говорит мужчина. – Я случайно узнал, что она мне изменяет. Причем не с одним, а с пятью мужчинами, трое из которых женаты. Я был просто в шоке, ведь у нас маленькие дети, да и я все для семьи делал. После скандала она ушла, и предполагаю, что сейчас она прячется у одного из своих любовников. Вроде у кого-то есть дом в деревне, может, он ее туда увез? Сейчас полиция проверяет все версии. Кстати жены узнали о похождениях своих мужей. Вот скандал-то был… Но я все прощу жене, главное, чтобы она вернулась и не мучила детей.

Особые приметы. Лидия: рост примерно 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные темные. Родинка справа над верхней губой. Скорее всего, была одета в красное платье.

Старший сын Руслан: на вид 8-10 лет, рост около 140 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные.

Младший сын Амир – возраст 1 год.

Если вам что-то известно о местонахождении Лидии и ее сыновей, просьба сообщить по телефону 8(987)147-06-84 или в полицию.