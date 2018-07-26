По нулям: «Уфа» и «Домжале» свели вничью первый матч в Лиге Европы

26 Июль 21:21 2018-07-26T22:55:57+03:00

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Наверняка совершенно не так планировал дебютировать в Лиге Европы новоявленный главный тренер «Уфы» Сергей Томаров. Словенский «Домжале» – соперник непростой, даже можно сказать неудобный, с хорошим опытом игры в квалификациях еврокубков.

Гостевая команда прилетела в столицу Башкирию с конкретной целью не проиграть и вернуться домой в статусе фаворита противостояния. Все именно так и произошло: грамотно, сухо, расчетливо, и вот она нулевая ничья в кармане. «Уфа» за 90 минут создала крайне мало по-настоящему голевых моментов, а те, что все-таки чудесным образом появлялись, безбожно загубила.

МАЛО МЫСЛИ В АТАКЕ

Сергей Томаров как главный тренер по-прежнему для всех остается загадкой. Как будет тактически строиться игра в новом сезоне, как заменят ушедшего в «Краснодар» Стоцкого, что сделают с нападением – пока вопросов гораздо больше, чем ответов. Визуально показалось, что новый наставник решил оставить все, как есть – проблемы весны плавно перекачивали в лето.

Головной боли тренерскому штабу добавил и тот факт, что получил повреждение Сысуев. В атаке пришлось делать ставку на Кротова, который отнюдь не впечатляет и не годится на роль первой скрипки в нападении. Матч с «Домжале» форвард провалил, а в концовке первого тайма еще и получил мышечную травму, после чего тут же был заменен.

"Уфе" так и не удалось найти слабые места соперникаФото: Рустем АХУНОВ

Главная претензия к хозяевам – предсказуемость. Индивидуально футболисты «Уфы» сильнее соперника, но вот воспользоваться своим преимуществом не удавалось совершенно. Словенцы компактно играли в обороне и довольно быстро разгадали все ходы оппонента впереди. Да и как не разгадаешь, когда практически абсолютно все строится через фланг Живоглядова. Крайний защитник, похоже, находится в неплохой форме и активно торпедировал кроссы в штрафную, однако к нему приспособились, и практически все старания россиянина уходили впустую. Можно вспомнить только один опасный момент после его подачи, когда Слаю не хватило чуть-чуть, чтобы подстроиться под мяч и нанести акцентированный удар по воротам. По сути, вспомнить больше особо и нечего.

Как частенько бывало в прошлом сезоне, спасителем всего чуть не выступил Пауревич. Хорват, конечно, классно прибавил в игре в атаке, но вот от своей технической неуклюжести не избавился, и ждать от него реализации на уровне форвардов чересчур наивно. Свой момент в концовке матча он запорол.

Болельщики рады возобновлению сезонаФото: Рустем АХУНОВ

«ДОМЖАЛЕ» ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Несмотря на то, что словенский клуб, судя по игре, не особо и собирался забивать, несколько опасных моментов гости создали. При том, если смотреть в целом, то именно «Домжале» смотрелся предпочтительнее в матче, так как оставил цельное впечатление. Команда знает, как действовать и понимает, чего хочет.

Против словенцев было все – непривычный искусственный газон, трибуны, класс игроков. Однако за матч они практически не сделали ни единой ошибки. Разве что пару раз неуверенно на выходах сыграл вратарь Милич. В остальном же команда оставила очень приятное впечатление и, как кажется, не показала даже 50 процентов своего потенциала.

У «Уфы» очень сбалансированная линия обороны, а вот в опорной зоне чувствуются прорехи, и их гости успели нащупать. Чего стоит только один момент Ибраими в первом тайме, когда полузащитник лишь чудом не упаковал мяч в «девятку». У Беленова достать этот удар шансов не было. Пусть в остальном до гола все-таки было далековато, но стало очень тревожно за башкирскую команду перед второй встречей.

Во время температура на улице была выше 30 градусовФото: Рустем АХУНОВ

ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО

«Прогнозировали, что игра будет такой непростой, - сказал Сергей Томаров после матча. – "Домжале" - квалифицированная команда. Что ожидали, то и получилось. Хорошо, что не пропустили. У нас хромает реализация, так как моментов создали много, но забить так и не получилось. Игра была сложная в физическом и эмоциональном планах, к тому же погода жаркая, так что было непросто. Наверное, все вначале были чересчур эмоционально заведены, я просил играть спокойно и почувствовать этот ритм, ведь интенсивность совсем другая по сравнению с контрольными матчами».

Теперь у уфимского тренера больше информации о сопернике, так что к ответному матчу можно будет подготовиться лучше. В первую очередь, нужно решить проблему в атаке. Кротов, похоже, выбыл надолго.

После матча команда поблагодарила болельщиковФото: Рустем АХУНОВ

Что касается тренера «Домжале», то 35-летний Симон Рожман не скрывал свое удовлетворение результатом. Для его команды все сложилось чуть ли не идеально:

«Мы сыграли лучше, чем можем. Мы знаем, что такое российская лига, насколько она сильна, что такое "Уфа". Но мы показали хороший футбол. Уровень наших чемпионатов несравним. Так что мы очень довольны тем, что сыграли вничью».

Сергей Томаров вряд ли остался доволен игройФото: Рустем АХУНОВ

Башкирский клуб усложнил себе задачу выхода в следующий раунд Лиги Европы, однако посыпать голову пеплом все-таки рано. Да, в последний раз словенцы проигрывали у себя дома в рамках еврокубков три года назад. Такие зубры, как английский «Вест Хэм», немецкий «Фрайбург» и французский «Олимпик» уезжали из Домжале без побед, однако серии когда-то должны прерываться. Пока все по-прежнему остается в руках футболистов «Уфы», нужно лишь поймать свою игру и начать создавать моменты.