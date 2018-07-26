2018-07-26T21:27:40+03:00
Спорт

«Уфа» – «Домжале» 26 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футбол, матч «Уфа» – «Домжале». Прямая онлайн-трансляция матча состоится 26 июля 2018 года на стадионе «Нефтяник». Состав команд, статистика личных встреч.
Рустам МАКСЮТОВ
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"Уфа" готова к историческому для себя матчу. Фото: пресс-служба ФК "Уфа""Уфа" готова к историческому для себя матчу. Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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26 июля футбольный клуб «Уфа» дебютирует в Лиге Европы. В гости в столицу Башкирии приезжает пусть и скромный, но достаточно крепкий словенский «Домжале». Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Представить такое еще четыре года назад было просто невозможно. «Уфа» барахталась в ФНЛ и лишь каким-то чудом зацепилась за путевку за премьер-лигу. Сегодня же еврокубки и на тебя смотрит вся страна.

Футбольный матч «Уфа» - «Домжале» станет полноценным дебютом в качестве главного тренера Сергея Томарова, которые ранее был помощником Сергея Семака. В клубе верят в своего молодого специалиста, и дали ему шанс попробовать себя на высоком уровне.

Первый экзамен обещает стать одним из самых сложных. «Домжале» - постоянный участник квалификаций Лиги Европы. «Уфа» же на таком уровне попробует себя в первый раз. Однако волнения в команде нет – россияне полностью уверены в своих силах. Да и по котировкам букмекеров именно уфимцы считаются фаворитам предстоящего матча.

Статистика личных встреч «Уфа» - «Домжале» 26 июля 2018

Ранее между собой клубы никогда не встречались. Для «Уфы» это вообще первый опыт игры с иностранными клубами в официальных матчах. Ранее башкирской команде приходилось встречаться с представителями европейского футбола только в рамках контрольных игр на предсезонных сборах.

Матч пройдет 26 июля в Уфе в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра пройдет в Словении 2 августа. На кону выход в следующий раунд. Победитель пары «Уфа» - «Домжале» выходит на победителя противостояния «Гонвед» (Венгрия) - «Прогресс» (Люксембург).

Трансляция матча «Уфа» - «Домжале» 26 июля 2018

Следить за матчем матча «Уфа» - «Домжале» можно в прямом телеэфире канала «Матч ТВ», начиная с 17:00 по московскому времени в четверг, 26 июля.

Уфа Домжале 26 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы.

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