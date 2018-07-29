«Шанс на нормальную жизнь»: 9-летнему Никите Демешову из Башкирии собрали миллион на лечение

29 Июль 21:35 2018-07-29T21:40:56+03:00

Для поездки на лечение в Германию необходимо собрать еще немалую сумму

Надежда на спасение мальчика появилась, в том числе, благодаря публикации в «Комсомолке»

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История девятилетнего Никиты Демешова из Раевки, что в Альшеевском районе Башкирии, приблизилась к развязке. Чуть больше месяца назад родные мальчика обратились ко всем неравнодушным жителям республики с просьбой помочь ребенку излечиться от тяжелого недуга: врожденного порока сердца. В день рождения Никиты местные врачи заявили его маме, что шансы выжить у него практически равны нулю. Вопреки всем прогнозам мальчик не только выжил, но и получил шанс на нормальную жизнь - ему согласились помочь в клинике в Берлине.

За свою недолгую жизнь ребенок уже перенес семь операций на сердце. Все они проходили в кардиоцентре в Новосибирске. Врачи в родной Башкирии просто не давали шансов маленькому пациенту.

- Первый раз нас прооперировали в четыре месяца. Сейчас уже в сердце моего сына стоит три протеза! Это тяжелейшее испытание, как для него, так и для всей нашей семьи, - рассказывает мама Никиты Виктория Демешова.

Никиту во всем поддерживает младшая сестренка Яна

Несмотря на страшный диагноз и томительное ожидание новых операций, родные мальчика не опустили руки. Обратиться за помощью к людям семью Никиты вынудили тяжелые обстоятельства. Как оказалось, установленный во время последней операции на сердце протез, не предназначен для ребенка. Ситуацию могут исправить немецкие врачи, но для этого необходимо выложить круглую сумму - 2 млн 733 тысячи рублей. Для семьи, где работает только папа - сумма не подъемная.

Спустя месяц после публикации истории о Никите Демешове в «Комсомольской правде-Уфа» неравнодушные жители Башкирии помогли собрать для мальчика почти половину необходимой суммы.

- Я очень благодарна вам за вашу статью в поддержку нашего раевского мальчика Никиты Демешова. Благодаря вам, информация очень быстро распространилась и нам удалось за месяц собрать более 1 млн рублей! - поделилась новостью знакомая семьи Демешовых Ульяна Сазонова.

Сейчас, когда в конце темного тоннеля, наконец, замелькал свет, родителям Никиты не пристало сдаваться. Пока надежда на спасение остается, сбор продолжается.

Если вы хотите помочь маленькому Никите, просьба связаться с его мамой Викторией Демешовой по телефону 89279561868. К этому же номеру привязана банковская карта.