25 Июль 14:09 2018-07-25T14:59:14+03:00

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Погода на август 2018 года в Уфе будет жаркой, но дождливой. Так что, кто не успел позагорать на пляжах или съездить в поход, советуем поторопиться, пока небо не затянулось серыми тучами, и не зарядил унылый дождь. А чего же ждать уфимцам – жары или предосенней прохлады – рассказали синоптики.

В целом, погода в августе в Уфе не принесет неприятных сюрпризов. В течение месяца сохранится теплая погода, вот только ласковое солнце редко будет радовать горожан своим присутствием. Синоптики обещают, что весь месяц будет пасмурно, и почти каждый день лить дождь (местами и с грозой).

Первая неделя августа в Уфе обещает быть жаркой: +25; +27 градусов, потом в республику с дождями придет прохлада. Столбик термометра опустится до +18; +19 градусов. Но не стоит огорчаться, уже после 15 числа в Уфу снова вернется жара: +26; +28 градусов – и продержится вплоть до сентября.

В южных районах республики, например, Хайбуллинском районе – синоптики обещают настоящую жару – во второй половине августа температура будет держаться на отметке +30; +33 градуса. При этом сохранится ясная солнечная погода, и лишь редкие кратковременные дожди принесут свежесть и спасут от изнуряющего зноя. Лишь к сентябрю жара спадет, и столбик термометра опустится до +18; +24 градусов.

А вот в восточной части Башкирии (например, в Сибае) первая половина августа обещает быть умеренно жаркой: +22; +24 градуса и малооблачной. Изредка покапает дождь, но вскоре тучи рассеются, и проглянет солнце. А вот начиная с третьей недели месяца придет настоящая жара до +32 градусов, которая спадет только к началу сентября.

В западных районах республики в первую неделю августа придет похолодание: всего +12 ночью и +14; +17 градусов днем, а также зарядят проливные дожди. Пасмурная погода продержится до конца месяца, но второй половине месяца потеплеет до +22; +26 градусов.

А вот на севере Башкирии практически весь август будет прохладным и дождливым. И если в первую неделю месяца ожидается до +22 градусов, то начиная с 10 августа, столбик термометра опустится до +15; +17 градусов. Потеплеет лишь ближе к сентябрю: до 27 градусов тепла, но дожди только усилятся.

Так что не убирайте далеко зонтики и все бегом на пляж. Ведь последняя неделя июля в Уфе ожидается жаркой и солнечной. Запасайтесь ультрафиолетом на зиму, и помните, что часто погода преподносит сюрпризы, расходящиеся с официальным прогнозом синоптиков.