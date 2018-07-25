«У ребенка камень в легких!»: в Башкирии педиатр спасла жизнь малышу

25 Июль 11:06 2018-07-25T19:57:53+03:00

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Неприятная история произошла на днях в Мелеузе: годовалый малыш, играя на улице, случайно проглотил гальку, и камешек застрял прямо в дыхательных путях. Взволнованная мама немедленно отвезла ребенка в больницу, но уже в приемном покое столкнулась с абсолютным безразличием врачей.

- Медсестра из приемного покоя даже не поднялась со стула, не взглянула на ребенка, - возмущается мама мальчика – Нас отправили в поликлинику по месту жительства со словами: «Вы не наш пациент, идите к своему врачу, пусть он вас и осматривает».

«У ВАС ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА»

С синеющим и кашляющим малышом женщина помчалась в поликлинику к хирургу, но тот, даже не дослушав жалобы мамы, закрыл перед ней дверь, сославшись, что время приема пациентов кончилось. На крики о помощи вышла медсестра, которая все же осмотрела ребенка и выписала направление на рентген гортани, пищевода и дыхательных путей. Со снимками мать вновь зашла в кабинет хирурга, но тот уже ушел домой, поэтому мать с хрипящим ребенком снова отправили в детскую больницу.

- Когда мы прибежали в приемный покой, там сидел молодой врач. Посмотрев снимки, он решил проконсультироваться с опытным хирургом, который считается в городе одним из лучших специалистов. Тот нехотя спустился к нам, возмущаясь, что его отрывают от важных дел, - рассказывает женщина. – Сына он не осмотрел, мельком глянул на снимок и заявил – все у вас в порядке, идите домой.

На резонный вопрос опешившей матери: почему ребенок хрипит и задыхается, а каждый вдох сопровождается ужасным свистом, именитый хирург отрезал: мол, сами ребенка простудили, записывайтесь к педиатру и лечите бронхит.

«НА РЕАНИМОБИЛЕ ОТВЕЗЛИ В УФУ»

Расстроенная мама вернулась домой и всю ночь просидела рядом с сыном, прислушиваясь к громкому хрипу, доносящемуся из его груди. Когда с утра мальчику стало хуже, женщина вспомнила, что ее соседка работает в детской больнице и решила показать ребенка ей.

Повод для волнения действительно был. Врач увидела на снимке инородное тело, застрявшее в бронхах ребенка, и которое почему ни один из врачей не заметил. Женщина снова бросилась в поликлинику, где ей все-таки удалось попасть на прием к педиатру.

- Врач тут же увидела, что у нас в легких камешек, и уже через час мой сын был в реанимации, - вспоминает женщина. – Но, к сожалению, удалить гальку врачи не смогли, а потому на реанимобиле нас отвезли в Уфу, где в РДКБ провели бронхоскопию и спасли жизнь моему мальчику.

Мать не собирается выяснять, почему из-за халатности врачей ее ребенок едва не погиб. Женщина благодарит педиатра, которая внимательно осмотрела сына, внимательно выслушала все жалобы и настояла на переводе в реанимацию.

- Наталья Лесина спасла моему сыну жизнь, - признается мама ребенка. – Низкий ей поклон и огромное человеческое спасибо!