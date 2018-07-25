Шаг в Европу: ФК «Уфа» готов покорить новую историческую вершину

25 Июль 08:33 2018-07-25T14:59:14+03:00

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В четверг, 26 июля, футбольная «Уфа» проведет свой первый матч в Лиге Европы. Представить подобное лет пять назад было невозможно. «Горожане» за короткое время проделали удивительный путь от дебютанта второго дивизиона до участника Еврокубков.

Расслабляться пока рано, теперь клубу предстоит играть за честь страны и зарабатывать очень важные европейские очки. Задача – дойти до группового этапа. Судя по сетке соревнований, она очень даже выполнимая. Волею жребия уфимцам достались крепкие соперники, но их никак нельзя назвать непроходимыми.

КОМАНДА ТА ЖЕ, ТРЕНЕРЫ ДРУГИЕ

Безусловно, главная потеря башкирской команды – Сергей Семак. Бывший главный тренер ушел в санкт-петербургский «Зенит» не один, прихватив с собой помощника Александра Низелика и тренера по реабилитации Марию Бурову. В один миг команда остался без половины тренерского штаба.

В руководстве не стали делать резких перекосов, новым главным тренером назначили своего же специалиста, который работает в клубе шесть лет. Сергею Томарову ни к кому привыкать не нужно, он прекрасно знаком с возможностями каждого своего игрока.

Одна проблема – полное отсутствие самостоятельного опыта, тем более в формате игры через три дня. Если «Уфа» сможет пройти предварительный этап, то в таком режиме «горожанам» придется играть на протяжении всего месяца, а возможно и всю осень. И есть большие вопросы к тому, как футболисты будут готовы к этому физически, потому что так команда не играла никогда.

Во многом из-за этого в помощники к Томарову назначали Дмитрия Кириченко – человека, который в качестве тренера провел с «Ростовым» весь групповой этап Лиги Чемпионов. Ну и плюс у него есть огромный игроцкий опыт, именно эти знания сейчас и необходимы больше всего.

Что касается состава, то ушел только вице-капитан Дмитрий Стоцкий. Очень важный игрок команды прошлого сезона, но нельзя сказать, что заменить его невозможно. Все остальные футболисты на месте, коллектив не изменился.

С приобретениями генеральный директор Шамиль Газизов пока не спешит:

- Команда у нас и так сильная. Закупаться массово под Лигу Европы цели не было. Молодежи в составе много. Сейчас нам, скорее, нужны точечные усиления – игроки, которые сходу могут усилить и выйти в стартовом составе. Подписать таких футболистов нелегко. Думаю, одно-два приобретения до завершения трансферного окна будет. Думаем о нападающем и игроке в центр поля.

Лидеры "Уфы" Живоглядов и Слай к матчу уже готовы. Фото: пресс-службы ФК "Уфа"

НЕ СТОИТ НЕДООЦЕНИВАТЬ «ДОМЖАЛЕ»

Имя первого европейского соперника «Уфы» никому неизвестно. Однако словенский клуб совсем не так прост, как кажется. Во-первых, Россия традиционно плохо играет с представителями словенского футбола. Во-вторых, команда действительно крепкая и, что самое главное, опытная.

«Домжале» из одноименного крохотного городка – один из самых титулованных у себя на родине. Здесь, например, был воспитан такой футболист как СамирХанданович – номер один миланского «Интера». Пусть времена сейчас не самые лучшие, но клуб практически каждый год играет в еврокубках. До группового этапа дойти не удавалось, но попить кровушки у лучших клубов континента им удавалось.

Для понимания, год назад они остановились в шаге от попадания в группу, при этом по пути выбили немецкий «Фрайбург» и проиграли только марсельскому «Олимпику». Притом титулованные французы с кучей звезд в составе гостевой матч так и не сумели выиграть.

Похожа ситуация была и два года назад. Английский «Вест Хэм» наверняка запомнил маленький словенский городок надолго, потому что «Домжале»обыграл родоначальников футбола со счетом 2:1.

Таким образом, вырисовывается картина, что словенцы, скорее всего, будут делать ставку на второй матч. В последний раз на домашней арене в Лиге Европы они проигрывали только в сезоне 2015/16.

Болельщики заждались своих любимцев. Фото: пресс-службы ФК "Уфа"

ДОМАШНИЙ МАТЧ СТАНЕТ РЕШАЮЩИМ

Футболисты Томарова должны не просто выигрывать. Жизненно важно забивать и не пропускать, потому что в самом Домжале наших ребят ждет настоящий ад.

Тренирует словенскую команду молодой 35-летний Симон Рожман, неизвестный за пределами страны. Выделять кого-то из состава затруднительно - именитых игроков там нет. Опасаться, в первую очередь, стоит атакующего полузащитника ЛовроБизьяка – забивающего половину голов своей команды.

Российской аудитории точно известен бывший хавбек московского «Локомотива» СениядИбричич. Босниец уже совсем не молод и больше не входит в десятку лучших полузащитников Европы (даже по версии Ольги Смородской), но все равно опасен и выделяется в своем клубе. Есть еще парочка игроков сборной Словении, и количество известных персон на этом заканчивается.

Судя по всему, «Домжале» сейчас находится в неплохой форме. В Словении уже стартовал местный чемпионат, и соперник «Уфы» начал с уверенной победы. Не стоит забывать и тот факт, что словенцы начали путь в Лиге Европы с первого квалификационного раунда и к этому моменту успели выбить боснийский «Широки-Бриег».

Боян Йокич знает о сопернике все. Фото: пресс-службы ФК "Уфа"

ВСЕ В РУКАХ «УФЫ»

Как мы уже поняли, соперник достаточно не простой, пусть и неизвестный всей футбольной Европе. Но переоценивать «Домжале» тоже не стоит. «Уфа» укомплектована гораздо лучше, классом явно повыше. В основном, проблема кроется только в недостатке еврокубкового опыта.

Сомнений в том, что тренерский штаб внимательно изучил оппонента, никаких. В клубе прекрасно понимают, что сейчас все в России следят за ними и ударить лицом в грязь нельзя. Тем более в собственном составе есть «шпион» БоянЙокич. Один из лидеров «Уфы» и сборной Словении прекрасно знает весь «Домжале» и совершенно точно поделился информацией с тренерами:

- У них очень хорошая команда, уже не первый раз играют в еврокубках, есть определенный опыт, но мы прекрасно знаем, как надо действовать, нужно побеждать. Много футболистов знаю, тем более, что некоторые со мной играют в сборной Словении, Ибричич, Ибраими, Кирм особенно хороши, - рассказал перед матчем защитник.

Многие болельщики переживают из-за результатов контрольных матчей в межсезонье, однако этого делать совершенно точно не стоит. Башкирский клуб этим летом выбрал себе в качестве спарринг-партнеров очень солидные европейские команды. Например, турецкий «Истанбул» и итальянский «Удинезе». Раньше с таким уровнем сопротивления уфимцы не сталкивались. Но теперь им нужно было сделать шаг вперед, и в какой-то мере этоудалось. Волнения в Лиге Европы должно быть уж точно поменьше.

Естественно, башкирский клуб обязан проходить «Домжале» при любых раскладах, никаких скидок на неопытность не будет. Неизвестно, когда еще Лига Европы светит «Уфе». Прошлый сезон стал настоящей сказкой, которую хочется продолжить, но российский чемпионат за лето всерьез усилился, а тому же Сергею Томарову при любом раскладе еще предстоит набить свою порцию шишек. Он далеко не волшебник, но хочется верить, что тренер справится.

Сергей Томаров уверен в себе. Фото: пресс-службы ФК "Уфа"

ЦЕЛИ НА НОВЫЙ СЕЗОН

Аппетит, как известно, приходит во время еды, однако в «Уфе» пока со скромностью высказываются относительно целей на сезон. В клубе вообще неохотно любят загадывать далеко наперед – обычно предпочитают двигаться от одного матча к другому.

Шамиль Газизов, судя по настрою, ждет тяжелого сезона, смотрит в него даже с некоторой опаской, но все равно верит в благоприятный результат:

- Последние два сезона идем поступательно. Сначала были седьмые, потом шестые. То есть наблюдается положительная динамика. Конечно, нам бы хотелось закрепиться на этих позициях. А если будет возможность, то и занять место повыше. Стараемся реально смотреть на вещи, - цитирует генерального директора «Спорт-Экспресс».

Понять функционера можно, все-таки новый тренерский штаб, да и крайне непривычный график игр. Хватит ли силенок – вот он главный вопрос для «Уфы». Команде предстоит пройти своего рода медные трубы и окончательно доказать, что это серьезный клуб, который пришел в российский футбол надолго.

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Многое также будет зависеть от обычных уфимцев. Поддержка домашних трибун – один из тех факторов, который может сыграть решающее значение на старте как чемпионата, так и Лиги Европы. Заполненные трибуны нужны как никогда.

К слову, к матчу со словенским «Домжале» руководство подготовило небольшой подарок для болельщиков. На игру пригласили экс-форварда «горожан» Дмитрия Голубова, того самого, который своими четырьмя забитыми голами в ворота «Томи» обеспечил выход «Уфы» в премьер-лигу. С того момента команда вышла на совершенно иной уровень, и это символично, что этот же парень будет присутствовать во время нового исторического шага.