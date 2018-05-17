В Грузии разбилась семья с маленьким ребенком из Уфы

17 Май 16:00 2018-05-21T11:18:09+03:00

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Кошмаром завершилась для уфимской семьи Нурыевых поездка в Грузию. В районе Кутаиси Шамиль, Динара и их сын Аскар попали в серьезную аварию. К счастью, с ребенком все в порядке, они с отцом не пострадали. Весь удар пришелся на сторону, где сидела мать, Динара.

Как рассказали «Комсомолке» друзья семьи, женщина уже больше недели находится в тяжелом состоянии в больнице. Ее ввели в искуственную кому. Известно, что семья взяла машину на прокат в одном из местных сервисов аренды. За рулем был Шамиль, ночью на горной трассе он не справился с управлением.

Семья уфимцев нуждается в финансовой помощи, ведь каждый день нахождения Динары в реанимации стоит 500 долларов. Перевозка в Россию, во-первых, пока невозможна, во-вторых, стоит предварительно два-три миллиона рублей.

Если вы желаете помочь Динаре, можете сделать это переводом средств на:

Карту Сбербанка сестры Динары - Гульназ Габдулловны С.:

5469 0600 1234 7537

Или привязанный номер телефона 8 (927) 6360222

В назначении платежа должно быть прописано «На лечение Динары Нурыевой». Это для того, чтобы не заблокировали карту.