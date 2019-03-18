2019-03-18T16:34:43+03:00
Здоровье

Спасибо, доктор!

Выразите слова благодарности своим докторам
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Выразите слова благодарности своим докторам.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался за помощью к врачу. Но в суете повседневных дел порой мы забываем сказать «спасибо» тем людям, которые помогают нам сохранять здоровье и спасают жизни наших близких. Ведь за белыми халатами не только врачи, но прежде всего люди, которым будет приятно услышать из ваших уст слова благодарности.

В рамках народного голосования за лучшую клинику редакция «Комсомольская правда» запускает на сайте раздел, где будут опубликованы необычные истории о тех врачах, чья работа в очень непростых условиях достойна самых лучших похвал. Оставляйте свои хорошие отзывы о работе и помощи медицинского персонала в комментариях к данной статье.

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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