Проголосуй за лучшую клинику Башкирии!

Пожалуй, врач – самая благородная и сложная профессия на свете. Медик находится в вечной схватке со смертью и болью. Эта ответственная работа требует высокой компетенции, полной концентрации сил и душевной щедрости.

И в частные, и в государственные клиники мы приходим с надеждой на выздоровление, на улучшение качества жизни - самого ценного, что есть у нас на этом свете. Эту ценность не измерить никакими деньгами, но, порой, простое слово благодарности доктору придает ему сил двигаться дальше на своем непростом пути.

Вместе с лучшими докторами и клиниками республики редакция будет готовить полезные материалы на темы здоровья, разбираться в современных методах лечения, знакомить с самыми именитыми докторами, сравнивать цены коммерческих клиник. А вы сможете узнавать интересные факты и оставлять свои голоса за те клиники региона, где когда-то лечились.

Уважаемые читатели! В этом разделе мы собрали номинантов на премию «Клиника года» - 2018». Если вы хотите сказать спасибо врачам клиники, в которой вам помогли, - непременно отдайте ей свой голос. Это – наилучшее выражение благодарности!

После подведения итогов мы наградим те медицинские учреждения, которые набрали наибольшее количество голосов по номинациям. В каждой номинации можно голосовать не более одного раза в сутки. Итоги конкурса мы подведем в октябре.

Наши номинанты ждут именно вашего голоса!

КАК СКАЗАТЬ «СПАСИБО» СВОЕМУ ДОКТОРУ

Персональные благодарности докторам, а также другим медицинским работникам можно оставить:

1. На сайте kp.ru в разделе «Спасибо, доктор!»

НОМИНАЦИИ:

1. Лучшая многопрофильная клиника.

2. Лучшая клиника семейного здоровья.

3. Лучшая детская клиника.

4. Лучшая клиника города с населением до 200 тыс. человек.

5. Лучшая клиника города с населением до 700 тыс. человек.

6. Лучший роддом Башкирии.

7. Лучшая стоматология для взрослых.

8. Лучшая детская стоматология.

9. Лучшая офтальмологическая клиника.

10. Лучший травмпункт.

11. Лучшая клиника по оказанию услуг для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

12. Лучшая клиника в сфере неврологии.

13. Лучшая клиника в сфере ортопедии.

14. Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

15. Лучшая клиника по оказанию услуг в области лечения аллергии.

16. Лучшая ЛОР клиника.

17. Лучшая клиника по оказанию услуг в области гастроэнтерологии.

18. Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

19. Лучшая клиника в области женского здоровья.

20. Лучшая клиника в области мужского здоровья.

21. Лучшая клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии.

22. Лучшая клиника по оказанию лабораторно - диагностических услуг.

Положение конкурса.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС

Участвовать в конкурсе могут все медицинские учреждения республики Башкортостан: государственные, муниципальные, частные.

Если вы хотите принять участие в конкурсе необходимо позвонить по телефону:

Р.т. (347) 292-44-48, либо отправить заявку по э/п TAK@phkp.ru