Радий Хабиров прилюдно раскритиковал министра и пригрозил ему заменой

Если ситуация к концу года не исправится, министра грозятся поменять. ФОТО: glava.rb

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 26 октября Радий Хабиров с критикой обрушился на Алана Марзаева, министра транспорта республики. Глава пригрозил ему заменой.

Дело в том, что Хабиров остался крайне недоволен ситуацией на дорогах – министр доложил ему, что только за выходные на дорогах республики погибли 14 человек, а 106 пострадали, всего произошло 80 ДТП.

- Я, честно говоря, не очень понимаю, что происходит. Прошлый год мы очень хорошо отработали по теме ДТП, динамика была одна из лучших в Приволжском федеральном округе, а сейчас она становится все хуже и хуже. Это что у вас происходит, вы анализировали это вообще? – спросил у Марзаева глава.

Министр попробовал оправдаться – привел пример, что в республике стали реже сбивать пешеходов. Марзаев опирался на предварительный анализ статистики, согласно ему, кстати, идет и снижение общего числа аварий. А вот число тяжелых случаев, где пострадавшие умирают или получают тяжелые травмы, действительно, увеличилось.

Впрочем, и такой ответ главу Башкирии не устроил: он заявил, что ему «не нужен анализ, а нужны четкие действия, которые остановят гибель людей на дорогах».

- Я вашу работу, как министра, оцениваю как неудовлетворительную. А в конце года буду принимать решения, и я не шучу. Вы недорабатываете. Вы что думаете, я буду спокойно сидеть? Я лучше вас всех поменяю тогда! Выезжайте сами тогда, с палочками стойте там! Останавливайте эту беду, - выразился Радий Хабиров.

По состоянию на 20 сентября, по данным ГИБДД, в Башкирии с начала года произошло 2655 ДТП, где пострадали 3250 человек и погибли 315.

Алан Марзаев тогда называл и основные причины ДТП: превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами, а также нетрезвое вождение.

Решение проблемы власти видят в установке дополнительных видеокамер на дорогах. До конца 2020 года в республике должны появиться 224 новые видеокамеры. Государство возьмет их в аренду на 60 месяцев, а затем они перейдут в собственность республики. Проще говоря, поставщик видеокамер закупит новейшие аппараты, установит их и сдаст в аренду государству на пять лет.