Коронавирус в Башкирии на 25 октября 2020 года: число жертв COVID-19 приближается к полусотне

Коронавирус стал причиной смерти для еще одного жителя Башкирии Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП–Уфа» продолжает следить за развитием ситуации с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на утро 25 октября 2020 года в регионе подтверждено 10167 случаев COVID-19, передал Минздрав. По данным ведомства, за сутки это число увеличилось на 74, а вот по сообщению информационного центра по мониторингу ситуации с ковидом – на 78, что является рекордом с 13 июня.

На госпитализации находятся 191 пациент с коронавирусом, девять из них в тяжелом состоянии, двое на аппарате искусственной вентиляции легких. 607 жителей Башкирии лечатся дома. За последние 24 часа из ковид-госпиталей было выписано 102 пациента, с начала пандемии – 9320.

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49-Я СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ

В Башкирии была зарегистрирована очередная, 49-я по счету смерть от коронавируса. Жертвой опасной инфекции стал 65-летний уфимец. У пожилого мужчины было несколько сопутствующих заболеваний, среди которых морбидное ожирение третьей степени, обострение хронического обструктивного бронхита, атеросклероз третьей степени и мелкоочаговый кардиосклероз. За октябрь это уже восьмой случай смерти от COVID-19 в республике.

НОВЫЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОСТРОЯТ РАНЬШЕ СРОКА

В Стерлитамаке полным ходом идет строительство нового инфекционного центра для ковидных пациентов. Изначально его планировалось открыть к 15 декабря, однако подрядчику придется поторопиться. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился ускорить работы и подготовить учреждение к сдаче 1 декабря. Это значит, что эту «инфекционку» построят за 50 дней – быстрее, чем аналогичный объект под Уфой, который сделали за 55 дней. Руководитель региона пояснил, что спешка связана не со стремлением к рекордам, а с тем, что «ситуация с ковидом становится только сложнее и нам нужно лечить и спасать людей».